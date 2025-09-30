GEZ-Befreiung: Diese Rentner müssen jetzt nicht mehr zahlen

Auch wer sich keine Sendungen bei ARD, ZDF und den dritten Programmen anschaut, muss GEZ-Gebühren zahlen. Monatlich sind es inzwischen 18,36 Euro. Und da man gar nicht monatlich zahlen kann, werden einmal im Quartal 55,08 Euro abgebucht. Für so manchen Rentner ist das viel Geld. Nicht nur deshalb steht der Rundfunkbeitrag in der Kritik. „Zu vieles vom gleichen“ und Aussagen von Juristen, die behaupten, dass die GEZ-Gebühren gegen das Gesetz verstoßen, gießen Öl ins Feuer. Vielen Deutschen reicht es. Einer aktuellen Umfrage zufolge will kaum jemand weiterhin Rundfunkbeitrag bezahlen. Ganze 73 Prozent sind für die Abschaffung des Rundfunkbeitrags. Doch während das gar nicht zur Debatte steht, können sich viele Rentner von den GEZ-Gebühren befreien lassen.
Wann können sich Rentner von den GEZ-Gebühren befreien lassen?
Bekommt man als Rentner zusätzlich zur Rente eine Sozialleistung, kann man sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Entscheidend ist, dass ein aktueller Bewilligungsbescheid der Sozialbehörde vorliegt. Auch Rentner, die dauerhaft in einer vollstationären Pflegeeinrichtung oder Behinderteneinrichtung leben, müssen keine GEZ-Gebühren zahlen. Wer hingegen Wohngeld oder Übergangsgeld bekommt, hat keinen Anspruch auf die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht.
Wer eine normale Rente und keinerlei Sozialleistungen bezieht oder in einer Pflegeeinrichtung wohnt, muss in der Regel also die GEZ-Gebühren zahlen. Aber: Rentner mit einer niedrigen Rente haben die Möglichkeit, einen Härtefallantrag zu stellen. Viele nutzen diese Möglichkeit aber nicht, Voraussetzung ist, dass das Einkommen den maßgeblichen Sozialleistungsbedarf um nicht mehr als den monatlichen Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro übersteigt. Oder man hat zwar einen Anspruch auf eine Sozialleistung, verzichtet aber schriftlich darauf. Auch dann ist ein Härtefallantrag möglich, sofern ein Bewilligungsbescheid und eine Verzichtserklärung vorliegen.
Wer kann sich noch vom Rundfunkbeitrag befreien lassen?
Auch Studenten, die BAföG beziehen, können sich von den GEZ-Gebühren befreien lassen. Ebenso Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II, Asylhilfeempfänger, sehbehinderte oder hörgeschädigte Menschen: Rund 2,8 Millionen Deutsche sind aus diesen und ähnlichen Gründen vom Rundfunkbeitrag befreit und müssen demnach keine GEZ-Gebühren bezahlen. Hier kann man eine Befreiung oder Ermäßigung online beantragen.
Mitreden
Es muss niemand GEZ bezahlen.
Es musste auch noch nie jemand GEZ-Gebühren zahlen
= GebührenEinzugZentrale-Gebühren 👈erkenne den Schwachsinn.
Lohnsteuer Steuern
Doch, GEZ sind doch Zwangsgebühren, die können die öffentlichen Rundfunkanstalten sogar über den Staat eintreiben lassen („Staatsinkasso“). Da ist noch viel im Volkeswille zu ändern.. 🙂
Und was ist mit Schwerbehinderung..wenn man das Haus nicht verlassen kann, da bleibt einem ja nur noch der Fernseher.Ist sowieso eine Sauerei das man gezwungen wird diese Scheiße zu bezahlen denn es gibt nur Mist auf den Sendern.
Ich bin auch schwerbehindert. man kann je nach Behinderung das Merkmal RF beantragen das in den Schwerbehinderungsausweis eingetragen wird. Dadurch entfällt nach Beantragung bei der GEZ der Beitrag oder wird ermäßigt
Guten Tag,
Betr:ARD&ZDF GEBÜHREN
Nach jahrelang Arbeit bin seit zwei Jahren Rentner bekomme 860,-€ monat + 220,-€ Wohngeld da von miete +Strom + Versicherung +Lebensmittel durch die Inflation die Preise sind unbezahlbar!Ich bin durch die Impfung krank geworden da vom die Arzneimittel + Vom Arzt Attest liegt vor MEHRBEDARFS WEGEN KOSTENAUFWAND FÜR ERNÄHRUNG IM MONAT AUSGABEN 200,-€ ANTRAG AUF EINE BEFREIUNG WURDE ABGELEHNT! ICH ÄTTE 100,-€MEHR ZU VERFÜGUNG!!ICH WERDE IMMER GEDROHT VOM DIESEN PARASITEN!!!DIE MENCHEN NIE GEARBEITET HABEN BEKOMMEN ALLES !!ICH BEKOMMEN VOM AMT 00 CENT!!ICH WEIß NICHT MEHR WEITER!!DIE PARASITEN ARD&ZDF VERLANGEN VON MIR 480,-EURO!!
DAS IST DEUTSCHLAND DIE RENTNER WERDEN MIT FÜßE GETRETEN!!!
SIE KÖNNEN WAS ICH GESCHRIEBEN HABE AN DEN MEDIEN WEITER LEITEN DAS JEDER SOLL ES WISSEN WIE IN DEUTSCHLAND BEHANDELT WERDEN
DANKE IN VORAUS.
MIT FREUNDLICHEN GRÜßEN.
Warum werden hier Unterschiede gemacht? Ist Wohngeld keine Sozialleistung?
hHallo, das ist richtig richtig. Ich bin der Pflege Stufe 3, Schwerbehinderung mit Orangen Schwerbehinderte
n Ausweise, G und H und eine Rente, habe Hirnblutung und einen großen Hirnschlag gehabt, 8 Tage im Koma. halt \sritig gelähmt usw. von 892€ Nettorente und bekomme Wohngeld von 220€. Die GEZ hat das Wohngeld, was eigentlich Sozialgeld ist, als Einkünft gerechnet auf die Rente gerechnet und da habe ich 68€ mehr wie der Grundbedarf. Mein Grundbedarf ist 1044€ und ich habe mit Rente und Wohngeld 1112€. der Gerichtsvollzieher hat mich eingeladen, ich habe ihnen ein Brief geschickt, dass ich es nicht schaffe von Radeberg nach Kamenz zu fahren. Er wird mich besuchen zur Unterschrift. Also…. erzählen Sie keinen Unsinn in den Artikel.
Das sind staatlich geförderte Verbrecher wie auch die ganzen Blauvereine in Deutschland. Gerade den Rentnern versuchen die immer wieder die Kohle aus den Taschen zu ziehen weil die meisten sich nicht wehren können.
Wer wie hier in den Kommentaren oft beschrieben gerade über die Runden kommt und Drohungen bekommt, sollte sich schnell ein p-Konto einrichten lassen und die Gebührenjäger zukünftig ignorieren.
Wo nix zu holen ist, können die mit Pfändungen drohen bis die Sonne einfriert!
Hallo ich lebe im Ausland nicht Europa. Kann deutsches TV aus rechtlichen Gründen nicht empfangen. Wie ist die Regelung?
danke
Wer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, muss keinen Rundfunkbeitrag zahlen. Beim Auszug kann man sich befreien lassen.
4 Monate später. GEZ gibt es seit 13 Jahreb nicht mehr.
Umgangssprache, mein lieber Harry. Umgangssprache.
GEZ Gebühren scheinen wohl immer fällig zu sein, auch wenn wie bei mir keine Ausstrahlung von ARD und WDR vorhanden ist. bekomme meine Sender über Satelliten Anlage, um wohl diese Programme sehen zu können müsste ich nochmal ins Portemonnaie greifen. bei den kleinen Renten nicht möglich. Hauptsache die oberen Herrschaften verdienen genug am kleinen Volk
Das die GEZ endlich abgeschafft werden sollte, wir Rentner/in bekommen schon so wenig Geld an Rente und sollen das auch noch zahlen.die berufstätigen müssen auch alles selber zahlen und haben es auch kaum was zur leben. die faulen Bürgergeldempfänger die kein Bock haben zur arbeiten die sollten auch nicht alles bezahlt bekommen und leben jetzt sogar noch besser als Rentner/in und berufstätigen. ich habe eine Behinderung von 100 % ich muss auch den scheiß bezahlen das ist Deutschland die Abzocker Land.
Die GEZ ist ein Staatlich etlaubter Raub und gehört endlich abgeschafft und unsere Politiker sollten dafür sorgen.
Sofortige Abschaffung der GEZ – Gebühren , weil es eine Abzocke ist, die vom unserem „Rechtsstaat“ erlaubt wird.
Hier ist doch ersichtlich, dass das Menschen betrifft, für die die Regierung bezahlen muss.
Hier wird nur die Amtspflichtzahlung gestrichen.
Meiner Meinung verfehlen die Medien ihren eigentlichen Zweck, was Nachrichten und teilweise Dokumentationen betrifrt; die werden an die Belange der Ideologie angepasst und was die Unterhaltungschiene betrifft:
uralte zum hundersten Male in Wiederholung – Spielfilme und die Shows sind Verblödungsnieveau.
Also nenn mir mal jemand EINEN triftigen Grund für die Rechtfertigung dieser Zwangsgebühr.
Ich finde keinen.
Und überlegt mal, welche alte Menschen nicht bezahlen müssen.
Es ist ein einziger Witz.