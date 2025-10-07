Die Telekom hatte schon im Mai darüber informiert, dass sie sich ein Rechtepaket gesichert hatte, das es in dieser Dimension noch nie gab. Was damals noch unklar war: Was passiert mit den Spielen der deutschen Nationalmannschaft? Diese müssen frei empfangbar übertragen werden. Jetzt ist klar: ARD und ZDF übertragen diese Spiele – aber nicht das ganze Turnier.

44 Spiele der Fußball-WM 2026 nicht im Free-TV

Das größte Fußballturnier aller Zeiten findet im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. 48 Nationen, 104 Spiele und sechs Wochen Turnierdauer. Alle Partien laufen in Deutschland live bei MagentaTV. Kein anderer Sender in Deutschland zeigt das komplette Turnier. Die Telekom setzt dabei auf eine Übertragung in UHD-Qualität.

Was das für dich bedeutet: Wenn du die WM 2026 in vollem Umfang sehen willst, führt kein Weg an MagentaTV vorbei. Neben der Live-Übertragung aller Spiele bietet der Dienst auch zahlreiche Partien exklusiv an. Mit 44 Spielen, die es nur hinter der Bezahlschranke gibt, sind es so viele Spiele wie noch nie bei einem großen Turnier, die du nicht frei empfangen kannst.

Telekom plant WM 2026

Auch EURO 2028 bei Magenta TV

Gleichzeitig hat die Telekom heute bekannt gegeben, auch die Rechte an der Fußball-EM 2028 von der UEFA gekauft zu haben. Auch hier sind zahlreiche Spiele nicht im Free-TV zu sehen – 17 werden es sein. Selbst zwei Viertelfinals und drei Achtelfinals pro Turnier gehören dazu. Im Free-TV werden jeweils nur 60 (WM) bzw. 34 (EM) Spiele bei ARD und ZDF gezeigt. Auch sportlich bringt die WM 2026 Neuerungen. Erstmals gibt es Sechzehntelfinals – sechs dieser zusätzlichen K.o.-Spiele sind ebenfalls exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Neben klassischen Übertragungen bleibt auch die beliebte Live-Konferenz ein fester Bestandteil des Angebots – insbesondere an den letzten Gruppenspieltagen, wenn mehrere Spiele parallel laufen.

Die Verteilung von Medienrechten verschiebt sich weiter in Richtung Pay-TV und digitaler Plattformen. MagentaTV baut sein Portfolio konsequent aus und unterstreicht damit seine Ambition, sich langfristig als zentrale Plattform für Live-Sport zu etablieren.

Nutzen kannst du MagentaTV der Telekom auch, wenn du kein Telekom-Kunde bist. Das Angebot ist als freies Streaming-Angebot über viele Smart-TV-Fernseher zu empfangen. Die Kosten: aktuell 10 Euro monatlich ohne Vertragslaufzeit. Für die WM 2026 bedeutet das: 20 Euro für das komplette sechswöchige Turnier, das vor Ort unter anderem von Moderator Johannes B. Kerner und Kommentator Wolff Fuß begleitet wird. Die Telekom sagt bereits jetzt zu: Es wird keine weiteren Zusatzkosten für die WM 2026 geben.