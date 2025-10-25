Dieser Fantasy-Film spielte 1 Mrd. Dollar ein – heute gratis im TV

Profilbild von Artem Sandler Artem Sandler
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Mit einem Einspielergebnis von rund 975 Millionen US-Dollar gehört dieser Fantasy-Blockbuster zu den finanziell erfolgreichsten überhaupt. Und überaus beliebt ist der Film natürlich auch. Heute kannst du ihn dir kostenlos im TV anschauen.
Fantasyfilm, Fantasy-Serie, Fantasyserie
Beste Fantasy-Filme und -Serien der WeltBildquelle: T Studio / shutterstock.com
  • Teilen

Herr der Ringe, Narnia, Fluch der Karibik. Die Liste an gefeierten Fantasy-Filmen ist lang. Einige Titel schaffen es dennoch, aus der Masse hervorzustechen. Ein Musterbeispiel stellen die Herr-der-Ringe-Filme dar. „Die Gefährten“ spielte beispielsweise weltweit stolze 889 Millionen US-Dollar ein. Damit jedoch nicht ganz so viel, wie ein anderer Fantasy-Streifen, der im selben Jahr in die Lichtspielhäuser kam. Solltest du bereits an dieser Stelle einen Verdacht haben, dann liegst du damit höchstwahrscheinlich richtig. Und das heißt: Am Samstag wird es nostalgisch.

Filme, die eine ganze Generation prägten

Trommelwirbel, Fanfaren: Bei dem Fantasy-Film handelt es sich natürlich um „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Der 2001 erschienene Blockbuster basierte auf dem gleichnamigen Roman von Joanne K. Rowling und spielte bei einem Budget von 125 Millionen US-Dollar knapp 975 Millionen US-Dollar ein. Ein großer Erfolg, der sich auch in den positiven Bewertungen widerspiegelt. Auf Rotten Tomatoes vergaben die Kritiker etwa 80 von 100 Prozent. Die Zuschauer übertrafen diesen Wert sogar leicht mit 82 von 100 Prozent.

Gedreht wurde der Streifen von Regisseur Chris Columbus, der unter anderem auch für Filme wie „Kevin – Allein zu Haus“, „Der 200 Jahre Mann“ und „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ im Regiestuhl saß. Die Hauptcharaktere Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger wurden derweil von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson verkörpert.

Weitere spannende Details zum Film: Während die Kinofassung 152 Minuten lang ist, bietet der Extended Cut 7 zusätzliche Minuten. Der ikonische Soundtrack wurde derweil von John Williams komponiert, der auch die ebenso ikonische Musik für Blockbuster wie „Der weiße Hai“, „Krieg der Sterne“ und „Jurassic Park“ schrieb – neben unzähligen weiteren Filmen.

Heute im Free TV

Wer in Nostalgie schwelgen möchte, sollte am Samstag um 20:15 Uhr zu Sat.1 schalten. Und damit nicht genug. Am darauffolgenden Tag läuft auf Sat.1 zur gleichen Zeit ein weiterer Film aus dem Harry-Potter-Universum. Dabei handelt es sich jedoch nicht um den Folgestreifen „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“, sondern um den 2018 erschienenen Film „Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen“ – mit Stars wie Eddie Redmayne, Johnny Depp und Jude Law.

Western, Pferd, Cowboy
Jetzt weiterlesen
8,8 von 10: Das ist der beste Western-Film der Welt

Bildquellen

  • Bester Western-Film der Welt: Taylor Brandon / Unsplash
  • Beste Fantasy-Serien und -Filme der Welt: T Studio / shutterstock.com
0 1

Jetzt weiterlesen

NETFLIX
Netflix-Serie bekommt neue Staffel – und alle rasten aus
Netflix-Logo auf Smartphone
Bald ist es soweit. Eine der bekanntesten Netflix-Serien überhaupt wird fortgesetzt. Zeitgleich ist es jedoch auch eine der umstrittensten Netflix-Serien. Und die neue Staffel scheint die Gemüter noch weiter zu erhitzen, wie unzählige wütende und frustrierte Kommentare bezeugen.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Netflix-Logo auf Smartphone
Netflix
Netflix-Serie bekommt neue Staffel – und alle rasten aus
Western, Pferd, Cowboy
Western
8,8 von 10: Das ist der beste Western-Film der Welt
Zwei Männer vor Burg
Filmtipp
9,0 von 10! Das ist der beste Fantasyfilm aller Zeiten
Filmtipp
Irre: Einer der teuersten Filme aller Zeiten, doch Sci-Fi-Fans hassen ihn – heute im Free-TV
Filmtipp
Nicht verpassen: Dieser neue Netflix-Film ist ein echter Geheimtipp
Filmtipp
Heute im Free-TV: Aus diesem Mega-Blockbuster stammt eines der besten Memes
Disney+
Aufregung bei Disney+: Wichtige Änderung steht unmittelbar bevor
Serien & Filme
Amazon macht Kunden glücklich: Neuheiten bei Prime Video
Video Streaming
Netflix entzaubert Oktober-Frust: Krachende Neuheiten kommen!