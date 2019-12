Die besten YouTube Downloader Apps für Android und iOS

Warum YouTube Downloader Retter in der Not sind

Der Arbeitstag war mal wieder stressig und bis zu den eigenen vier Wänden sind es noch 20 Minuten. Da wäre doch ein Musik-Video eine willkommene Ablenkung. Die Kopfhörer sind in der Hosentasche, das Handy ist aufgeladen: Es kann losgehen; wenn da nicht das Datenvolumen wäre. Das ist leider aufgebraucht. Keine YouTube-Videos online ansehen oder downloaden. Also weiter aus dem Fenster starren und versuchen, die Gespräche der anderen Fahrgäste zu überhören …

… oder YouTube-Videos offline anschauen und zwar ohne Qualitätsverlust. Mit der passenden Downloader App können Lieblingsvideos vorher heruntergeladen und auf dem Smartphone gespeichert werden. Solange das Handy Akkuladung hat, sind die Videos nun jederzeit abrufbar. Für jedes Betriebssystem gibt es geeignete YouTube Downloader. Android-Smartphones oder iPhones geraten hier also nicht ins Hintertreffen.

Was Google und Apple gegen die Apps haben und …

YouTube bietet den Nutzern in der kostenlosen Variante nicht die Möglichkeit, Musik und andere Videos herunterzuladen. Tatsächlich haben die Macher des beliebten Videoportals kein Interesse daran, dass Videos heruntergeladen und somit privat gespeichert werden. Schließlich verdient der Dienst unter anderem an Clicks und Views, deren Anzahl entsprechend niedriger wird, sobald ein YouTube-Video nicht mehr über die Plattform angeschaut wird. Eine Ausnahme bietet da der kostenpflichtige Dienst YouTube Premium.

Offline-Apps von Drittanbietern sind da kontraproduktiv. Außerdem sind Downloads im urheberrechtlichen Sinne schwierig. Google, der Mutterkonzern von YouTube, will seine Plattform schützen und zieht deshalb YouTube Downloader schnell aus dem Verkehr. Auch Apple verhindert mit allen Mitteln entsprechende Apps und löscht Video- und Musik Downloader aus dem App Store. Denn das Downloaden von YouTube-Videos verstößt gegen Apples Richtlinien zum Datenschutz.

… warum Downloader trotzdem legal sind

Auch wenn Google mit verschiedenen Mitteln gegen YouTube-Downloads vorgeht, sind sowohl die Download-Plattformen als auch das Downloaden an sich legal. Denn in Deutschland gilt das Recht auf Privatkopie:

„(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird.“ Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) § 53 Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch

In der Praxis bedeutet dies, dass Nutzer für den eigenen, privaten Gebrauch eine Kopie der Datei erstellen, diese aber nicht an Dritte weiter geben dürfen. YouTube-Videos darf also jeder Nutzer für sich privat herunterladen und damit offline anschauen, die gespeicherte Datei nicht aber an seine Freunde weitergeben. Wer also das neueste Video seines Lieblings-Comedian mit seinen Freunden teilen will, sollte besser den direkten YouTube-Link verschicken.

YouTube selbst pocht auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Downloads untersagen. Doch auch hier gilt aus Nutzersicht: Wenn man im Internet auf der Plattform YouTube surft, ohne sich angemeldet zu haben, hat man meistens nicht den allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt. Auch hier besteht demnach aktuell in Deutschland keine rechtliche Handhabung.

Und trotzdem werden beliebte Downloader abgeschaltet, wie zum Beispiel an youtube-mp3.org deutlich wird. Hier dürfte ein Interessenkonflikt zwischen Google / YouTube und den Betreibern des YouTube Downloaders Ursache gewesen sein. Es bleibt spannend, ob und wann die Seite wieder zur Verfügung stehen wird.

Wie die Video Downloader angewendet werden

YouTube-Videos im Browser herunterladen

Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Downloadern, nämlich Browser-basierte Varianten und Apps. Die Web-Lösung eignet sich für Nutzer, die nur gelegentlich Video herunterladen. Dazu muss der Nutzer zunächst auf YouTube über die Funktion „Teilen“ den Link des Lieblings-Videos kopieren, anschließend im Browser eine entsprechende Website wie y2mate aufrufen und dort den Link in die Suche einfügen. Es erscheint eine Liste mit verscheidenen Dateigrößen und Formaten wie MP4 (Video) und MP3 (Audio). Nun fehlt nur noch ein Klick auf den Button „Download“ und die Datei wird im gewünschten Format auf’s Handy, Tablet oder PC heruntergeladen.

Wem die Werbung im ersten über den Browser bedienbaren Downloader nicht zusagt, kann auch die Website convert2mp3.club wählen. Auch hier kann man YouTube Videos downloaden, allerdings liegt der Fokus, wie bereits der Name der Seite verrät, eher auf Musik beziehungsweise auf Musikvideos. Wer also schlicht Lieder auf sein Smartphone herunterladen möchte, um sie später über einen Player offline zu hören, ist hier genau richtig. Hier kann die Musik nämlich in so ziemlich allen relevanten Audio-Formaten gespeichert werden: von M4A über ACC bis hin zu WMA. Handelsübliche MP3-Dateien können selbstverständlich auch erstellt werden. Video-Enthusiasten können indes immerhin aus vier Formaten, darunter MP4 und AVI, wählen. Nachdem die URL eingefügt und das Format ausgewählt wurde, startet der Prozess mit einem Klick auf die Fläche „umwandeln“. Der Download beginnt indes mit einem weiteren Klick auf den Button „Download Formatname“.

YouTube-Videos speichern: Android und iOS

Sobald allerdings mehrere Videos oder ganze Playlists heruntergeladen werden sollen, lohnt es sich, eine App zu installieren: Die Downloads sind erheblich schneller und funktionieren fehlerfrei. Allerdings werden freie Downloader wie TubeMate oder Video Fly Lite nicht in den Stores (Googles Play Store und Apples App Store) gelistet und wenn, dann schnell heraus genommen. Stattdessen muss die App beispielsweise als APK-Datei heruntergeladen und installiert werden. APK steht dabei für Android Package und bezeichnet im Grunde die Installationsdatei bei Android-Apps.

Welche YouTube Downloader für Android oder iOS die besten sind, klärt die folgende Liste. Achtung: Wenn kein passendes Programm unter den vorgestellten Apps dabei sein sollte, bitte unbedingt auf sichere Quellen zum Download achten. Gerade bei APK-Dateien, die nicht über den offiziellen Play Store heruntergeladen werden, ist Vorsicht geboten. Bei versteckter Schadsoftware haben Hacker ein leichtes Spiel.

Die drei besten YouTube Downloader für Android

TubeMate Video Downloader

Das Programm TubeMate zu den besten Video-Downloadern für Android. Aktuell ist die dritte Generation der App auf dem Markt, Version 3.2.13. Beliebt ist die Downloader App nicht zuletzt auf Grund der simplen Bedienung und des geradlinigen Designs. Über die Suche von TubeMate kann der Nutzer auf das gewünschte YouTube-Video zugreifen. Dann werden Auflösung, Videoqualität und Dateiformat ausgewählt. Das Programm speichert die heruntergeladenen Videos auf dem Smartphone. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über die Einstellungen der App die Dateien auf die Micro-SD-Karte zu laden. Der Download der Android-App ist kostenlos, aber nicht über den Google Play Store möglich. Wer das 6,84 MB große Programm herunterladen möchte, wird auf der TubeMate-Homepage fündig.

Bildquelle: Tubemate

Snaptube Video Downloader HD

Snaptube bietet dem Nutzer mehr Funktionen als beispielsweise der Video Downloader TubeMate, ist also mehr als ein reines Download-Programm. Die Android App bietet neben der gängigen Download-Funktion eine erweiterte Suchfunktion mit diversen Unterkategorien. So kann sich der Anwender zum Beispiel anzeigen lassen, welche YouTube-Videos aktuell am beliebtesten sind oder welche Tagesempfehlungen es gibt. Auch Snaptube ermöglicht den Nutzern, die Videoqualität der MP4-Dateien individuell zu bestimmen. Um besonders wenig Speicherplatz verwenden zu müssen, kann hier auch nur die Tonspur im MP3- oder M4A-Format ausgewählt werden. Was diesen YouTube Downloader von anderen Programmen gleicher Kategorie unterscheidet, ist, dass der Smartphone-Nutzer mit dieser App seinen eigenen Kanal verwalten kann. Der Video-Downloader mit Zusatzfunktionen weist eine verspieltere Benutzeroberfläche auf.

YouTube Downloader for Android

Der YouTube Downloader for Android unterscheidet sich im Aufbau seiner Benutzeroberfläche von der Konkurrenz. Die Oberfläche ist in drei Fenster strukturiert: Das erste Fenster zeigt die Suche des gewünschten Videos an, im zweiten können Videoformat und -qualität ausgewählt werden und im dritten Fenster wird dem Nutzer die Liste aller heruntergeladenen Videos angezeigt. Außerdem kann hier das Format aller Videos geändert werden.

Die zwei besten YouTube Downloader für iOS

Bildquelle: Apple

Video Fly Lite iPhone- / iPad-App

Was SnapTube für Android ist, ist Video Fly Lite – Free Video Manager für iOS. Die ebenfalls kostenlose App für iOS 6.0 und höher ist ganz unkompliziert über iTunes zu finden. Startet die App auf dem Smartphone oder Tablet, wird automatisch YouTube geöffnet. Der Nutzer kann das gewünschte Video auswählen und unter „Video speichern“ herunterladen. Im Reiter „Dateien“ ist das Video anschließend gespeichert und jederzeit abrufbar. Mit Video Fly Lite können eigene Playlists erstellt und Videos im Hintergrund abgespielt werden.

Kurzbefehle

Das Programm Kurzbefehle ist Apples hauseigene Automatisierungs-App und daher unter iOS-Liebhabern bestens bekannt. Dass das Programm die Möglichkeit bietet, YouTube-Videos offline abzuspielen, ist weniger gängig. Die kostenlose Kurzbefehle-App aus dem App-Store ist knapp 150 MB groß und ist damit der Gigant unter den vorgestellten Programmen. Allerdings bietet Kurzbefehle als Software dem iPhone- oder iPad-Nutzer noch viele weitere Funktionen neben YouTube-Downloads.

Um Kurzbefehle als YouTube Downloader zu nutzen, muss der Anwender im Zuge der Installation aus dem AppStore noch weitere Maßnahmen ergreifen: Einen Kurzbefehl wie diesen nutzen, auf den „Kurzbefehl erhalten“-Button unten rechts klicken und eine „0“ eintippen, dies mit dem Button „Erledigt“ bestätigen: Der „Social Media Downloader“ ist dem Programm hinzugefügt. Um das erste YouTube-Video auch offline schauen zu können, muss der Nutzer YouTube öffnen und das gesuchte Video starten. Nun auf „Teilen“ unterhalb des Videos tippen, auf „Mehr“ und nochmals auf „Mehr“ weiter unten, zuletzt „Kurzbefehl starten“ aktivieren.

Jeder weitere Download ist nun schnell gemacht: Videos werden über den „Teilen“-Button in der YouTube-App automatisch heruntergeladen, sobald „Kurzbefehl starten“ aktiviert ist. Wichtig: Die Videos werden nur dann (in der Fotos-App) gespeichert, wenn Zugriff auf die Fotos gewährt wird. Der Download ist je nach ausgewähltem Video in verschiedenen Qualitätsstufen möglich. Zu beachten ist darüber hinaus, dass teilweise mehrere Versuche notwendig sind, ehe der Download eines Videos auch wirklich startet. Geduld ist also gefragt.

Bildquelle: inside digital

Alternativen zu klassischen YouTube Downloader Apps

Da YouTube Downloader schnell wieder aus dem App Store entfernt werden, ist es manchmal schwierig, einen Video-Downloader zu finden. Als Alternative können Videos auch über den PC heruntergeladen und dann auf das Handy übertragen werden.

Wem das zu kompliziert ist, der kann über das Apple-Programm „Documents 6“ aus dem App Store Video-Dateien herunterladen. Der Vorgang ist mehrschrittig und daher nicht so schnell gemacht. Vielleicht ist für Ungeduldige der Musik Downloader „Free YouTube to MP3 Converter“ besser. Der Converter ist mit vielen Versionen von Mac, Windows, Android und iOS kompatibel, mutet in der kostenlosen Variante dem Nutzer allerdings Werbung und geringe Download-Geschwindigkeiten zu.

An alle Nerds da draußen: Für wen grafische Oberflächen Spielzeug sind, kann es mit youtube-dl versuchen. Der plattformunabhängige Video Downloader lässt sich nur über die Kommandozeile bedienen und bietet auch ansonsten keine lästigen Ablenkungen wie schickes Design oder Zusatz-Tools. Python und ffmpeg/Libav müssen installiert sein, dann kann es losgehen. Und wenn ihr doch noch weitere Infos braucht, schaut mal hier vorbei: youtube-dl.org.