Neuer Streaming-Dienst dreht auf: Die 10 besten Filme & Serien auf Paramount+

Vor rund eineinhalb Wochen startete ein neuer Streaming-Dienst in Deutschland. Paramount+ bietet als Teil der Paramount Global ein großes Angebot an teils exklusiven Filmen und Serien. Doch welche dieser Titel sind in besonderem Maße erwähnenswert? Die Antwort auf diese Frage liefert eine Statistik der Plattform JustWatch, welche die beliebtesten Filme und Serien aus der Launch-Woche offenbart. Das komplette Portfolio von Paramount+ lässt sich indes auf dieser JustWatch-Seite einsehen.

Paramount+: Die 10 beliebtesten Filme in Deutschland

Angeführt wird die Liste der beliebtesten Filme von der Addams Family. Bei dem Titel handelt es sich um eine im Jahr 1991 erschienene Horrorkomödie, welche das neu erwachte Interesse in erster Linie der ebenso neuen Fernsehserie „Wednesday“ verdanken dürfte. Diese basiert auf der Figur Wednesday aus dem zuvor erwähnten Film.

Auch bei dem Filmtitel auf dem zweiten Platz handelt es sich um einen vergleichsweise alten Hasen in der Welt der Filmografie. Die Komödie Zoolander kam 2001 in die Kinos und nahm die Zuschauer mit ihrem absurden Humor für sich ein. Sowohl die Regie als auch die Hauptrolle lastete dabei auf den Schultern des US-amerikanischen (unter anderem) Schauspielers, Komikers und Regisseurs Ben Stiller.

Den Abschluss in der Top 3 macht indes der nagelneue Film „Sonic the Hedgehog 2“. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des 2020 erschienenen Sonic the Hedgehog, welcher auf dem gleichnamigen Sega-Spiel basiert. Schauspieler Ben Schwartz schlüpft dabei in die Rolle des überschnellen Igels, während Jim Carrey den Part des Antagonisten, Dr. Eggman, übernimmt.

Die beliebtesten Paramount+–Filme – Plätze 4 bis 10:

4. Monster High: Der Film

5. Cast Away – Verschollen

6. Mission: Impossible – Fallout

7. Scream

8. A Quiet Place

9. Pulb Fiction

10. La La Land

Paramount+: Die 10 beliebtesten Serien in Deutschland

Bei den Fernsehserien konnte sich die fünfte Staffel des Dramas Yellowstone durchsetzen. Die Serie entführt den Zuschauer in das 19. Jahrhundert – konkret auf die Dutton-Ranch. Im Fokus stehen die Bewohner der Ranch und ihre alltäglichen sowie weniger alltäglichen Herausforderungen und Sorgen. Schauspielerisch sind an der Serie unter anderem beteiligt: Kevin Costner, Kelly Reilly und Wes Bentley.

Seit 2017 wird die Science-Fiction-Serie „Star Trek: Discovery“ abwechselnd auf unterschiedlichen Streaming-Diensten angeboten. Aktuell scheint Paramount+ dran zu sein. Und obgleich die Serie viel Kritik einstecken musste, scheint sie sich bei den Zuschauern dennoch einer großen Beliebtheit zu erfreuen, wie die Streaming-Charts verraten.

Auf dem dritten Platz der Charts findet sich indes eine weitere Serie aus dem Star Trek-Universum: „Star Trek: Strange New Worlds“. Bei der brandneuen TV-Show handelt es sich um einen Ableger von Star Trek: Discovery. Im Fokus stehen die Abenteuer des Captain Christopher Pike und Lieutenant Spock – gespielt von Anson Mount sowie Ethan Peck.

Die beliebtesten Paramount+–Serien – Plätze 4 bis 10:

4. Halo

5. Navy CIS

6. Evil

7. Star Trek: Prodigy

8. 1883

9. Yellowjackets

10. The Offer