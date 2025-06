Jetzt oder nie: Amazon schmeißt diesen genialen Fantasy-Film raus

Das Angebot an Filmen und Serien, das im Abonnement von Amazon Prime Video enthalten ist, zeichnet sich durch beeindruckende Vielfalt aus. Nahezu täglich erweitert der Streaming-Anbieter sein Programm um neue Inhalte, während gleichzeitig andere Werke ausscheiden. Es liegt nahe, dass in erster Linie auslaufende oder neu abgeschlossene Lizenzvereinbarungen dafür verantwortlich sind. Die betroffenen Titel verschwinden dabei allerdings nicht sang- und klanglos. Prime-Kundinnen und -Kunden erhalten rechtzeitig die Möglichkeit, sich die entsprechenden Produktionen noch anzusehen. Hierfür veröffentlicht Amazon regelmäßig eine Liste mit Inhalten, die man innerhalb der nächsten 30 Tage aus dem Sortiment zu nehmen gedenkt. Wir haben uns die Liste angesehen – und dabei ein cineastisches Highlight in Form eines eher unterschätzten Fantasy-Abenteuerfilms entdeckt.

Altes Ägypten trifft Schusswaffen

Mit seinem 1999 veröffentlichten Film „Die Mumie“ dürfte Regisseur Stephen Sommers zwar kein Meisterwerk geschaffen haben, doch wer den Streifen anschaut, kann einfach nicht anders, als ihn zu mögen. Sei es das simple Setting, die humoristischen Elemente, die grandiose Action oder die lockere Atmosphäre – der Streifen macht das, was Filme hauptsächlich machen sollen: unterhalten. Und darin ist er verdammt gut! Nicht zuletzt wegen der hervorragenden schauspielerischen Leistungen von Brendan Fraser, Rachel Weisz und John Hannah. Ach ja, Antagonist Imhotep (gespielt von Arnold Vosloo) und Beni Gabor (Kevin J. O’Connor) machen ihre Arbeit ebenfalls brillant. Letzterer spielt sozusagen den Jar Jar Binks des Films – allerdings im positiven Sinne.

In „Die Mumie“ trifft mystische Geschichte auf die Moderne. Wobei mit „Moderne“ das Jahr 1926 gemeint ist. Ein Jahr, in dem eine Archäologin zusammen mit ihrem kriminellen Bruder sowie einem früheren Soldaten und Sträfling aufbrechen, um die sagenumwobene Stadt Hamunaptra zu finden. Das Vorhaben gelingt, und schon bald finden sie sich inmitten alter Ruinen wieder. Dabei wird jedoch etwas erweckt und in unsere Welt zurückgeholt, was niemals hätte aus dem Sand der Zeit ausgegraben werden dürfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Weniger als 30 Tage Zeit bei Amazon, aber…

Wer sich „Die Mumie“ sowie die beiden schwächeren Folgestreifen anschauen möchte, hat dafür weniger als 30 Tage Zeit. Anschließend wirft Amazon diese aus seinem Prime-Video-Programm. Ganz so schlimm wie bei anderen Filmen wäre das allerdings nicht, denn abseits von Amazon ist der Streifen aktuell auch mit dem Netflix– und dem Magenta TV+-Abo ohne zusätzliche Kosten abrufbar.

Im Jahr 2017 versuchte Regisseur Alex Kurtzman übrigens, an den Erfolg von „Die Mumie“ anzuknüpfen – mit einem gleichnamigen Film. In die Rolle des Protagonisten „Nick Morton“ schlüpfte dabei niemand Geringeres als Tom Cruise. Der Streifen war als Einstieg in ein neues Franchise, das Dark Universe, geplant. Scheiterte jedoch – möglicherweise genau deswegen – kläglich an den Kinokassen und versank schnell in der Bedeutungslosigkeit.

