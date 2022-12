Schwerer Schlag für Netflix und Disney+: Neuer Streaming-Dienst in Deutschland gestartet

Für Netflix sind schwere Zeiten angebrochen. Seit knapp einem Jahr steht der einst beliebte Streaming-Anbieter immer wieder in der Kritik. Zuletzt sollte das neue werbebasierte Abo die Kosten senken und für positive Schlagzeilen sorgen. Doch die Umsetzung gestaltete sich als alles andere als optimal. Nun ist ein neuer Anbieter auf dem deutschen Streaming-Markt erschienen, der nicht nur Netflix, sondern auch weiteren Portalen wie Disney+ und Prime Video ein Dorn im Auge sein dürfte.

Paramount+ in Deutschland gestartet

Ab Donnerstag, dem 8. Dezember, ist der Streaming-Dienst Paramount+ auch in Deutschland verfügbar. Das Angebot umfasst unzählige Filme und Serien – darunter auch „neue & exklusive Premieren“. Zu letzteren gehört auch die frische Science-Fiction-Serie „Star Trek Strange New Worlds“. Grundsätzlich dürften die Inhalte umfangreich ausfallen, denn Paramount+ gehört zu Paramount Global, zu dem unter anderem auch Paramount Pictures, die CBS Entertainment Group und die Fernsehsender Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET und Showtime gehören.

Interessierte können Paramount+ wahlweise als eigenständigen Streaming-Dienst nutzen oder die Inhalte als Sky-Kunden mit gebuchtem Cinema-Paket über ihren Sky-Q-Receiver beziehen. Wer von den teils verwirrenden Sky-Strukturen die Finger lassen möchte, muss auf direktem Wege monatlich 7,99 Euro auf den Tisch legen. Dafür ist das Abonnement jederzeit kündbar. Zusätzlich ist derzeit ein Jahres-Abo als Sonderangebot für einmalig 59,90 Euro erhältlich. Daraus ergeben sich rechnerisch knapp 5 Euro pro Monat. Wer an der Aktion partizipieren möchte, hat noch bis zum 8. Januar 2023 Zeit. Übrigens: Prime Video-Mitglieder und Apple TV-Nutzer können Paramount+ auch als Channel buchen. An den Standard-Kosten in Höhe von 7,99 Euro ändert dies abgesehen von einem siebentägigen Probezeitraum allerdings nichts.

Paramount+ – Höchstzahl an Streams

Im Gegensatz zum ebenfalls 8 Euro teuren Basic-Abo von Netflix, lassen sich mit Paramount+ mehrere Streams zeitgleich starten. Bis zu zwei Personen können den Streaming-Dienst zur selben Zeit nutzen. Ob beide Personen zum selben Haushalt gehören müssen oder aus unterschiedlichen Regionen streamen dürfen, ist allerdings noch unklar.