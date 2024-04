Niemals den Stecker ziehen – Diese Elektrogeräte stoßen auf Probleme

Je höher die Stromkosten ausfallen, desto aufmerksamer versuchen Haushalte Strom zu sparen, wo immer es möglich ist. Nicht bei allen Elektrogeräten solltest du dafür jedoch den Stecker ziehen, da dir so sogar zusätzliche Kosten drohen können. Nicht bei allen sind die Gründe dafür, warum sie lieber mit der Steckdose verbunden bleiben sollten, offensichtlich.

OLED-TV betreibt Bildschirmpflege

Bei OLED-TVs ist entscheidend, dass du das Gerät weder aus der Steckdose ziehst noch vollständig vom Strom trennst. Die TV-Geräte betreiben im Standby-Modus, insbesondere im Zeitraum rund eine Stunde nach dem Ausschalten, ihre Pixelpflege. Werden sie der Möglichkeit zur ordnungsgemäßen Reinigung der Pixel beraubt, kann sich das in Schäden und Nachbildern in deinem Display manifestieren. Solche Bildrückstände sind bei OLEDs unter dem Namen Burn-in-Effekt bekannt.

Doch keine Sorge: Solche Probleme treten nicht auf, wenn du die Reinigung einmal versehentlich unterbrichst. Vielmehr sind es Komplikationen, die auftreten können, wenn dein Fernseher über lange Zeit hinweg nicht die Möglichkeit hat, sein Display wie vorgesehen zu pflegen. Hinweise darauf, wie lange dein TV für seine Bildschirmpflege benötigst, erhältst du im Untermenü deines TVs oder in dessen Bedienungsanleitung.

WLAN-Router sollten nicht immer ausgeschaltet werden

Theoretisch kannst du einen WLAN-Router über Nacht ausschalten, wenn du das Internet nicht länger benötigst. Bedenke dabei jedoch, dass es in deinem Haushalt Geräte geben könnte, die auf eine Benutzung des Internets ausgelegt sind. Hast du etwa Smart Home Geräte in deinem Heimnetz integriert, kann es durch ein Ausschalten des Routers zu Problemen mit deren Routinen oder Funktionsumfang kommen. Typische Beispiele hierfür wären smarte Heizungsthermostate, die du ohne dein WLAN nicht ansteuern kannst. Obwohl das WLAN später zurückkehrt, können einige Verbindungsprobleme mit Smart Home Geräte bestehen bleiben. Ähnliches gilt für dein Telefon und eventuelle Anrufbeantworter, die deinen WLAN-Router für ihre Funktion benötigen.

Stecker ziehen beim Tintenstahldrucker: Tinte verschwenden inklusive

Auch heute wird Druckertinte teilweise teurer gehandelt im Preis pro Liter als menschliches Blut. Umso ärgerlicher ist es, wenn du unwissentlich Tinte verschwendest. Entziehst du deinem Tintenstahldrucker den Strom, ohne ihn auszuschalten, bleibt der Druckkopf in Druckbereitschaft, ohne herunterzufahren. Führst du deinem Gerät später wieder Strom zu, wenn du es benötigst, kommt das einem Reset gleich. Der Drucker startet dabei nicht nur komplett neu, er verhält sich auch, als wäre er seit langer Zeit nicht benutzt worden und beginnt dabei die Reinigung des Druckkopfes mitsamt der Druckdüsen. Dabei wird eine große Menge an Tinte verbraucht. Ein einzelner Fall fällt dabei nicht so stark ins Gewicht, doch wenn du deinen Drucker jedes Mal ausstecken und so neu starten würdest, verschwendet das langfristig viel der teuren Tinte.