In den vergangenen Tagen gab es einige Änderungen im TV–Kabelnetz von Vodafone. Sie betreffen vor allem Kunden von Sky. Denn infolge der angekündigten Änderungen bei den Filmkanälen hat Sky einen kompletten Kanal im Kabelnetz geräumt. Die entsprechenden Kapazitäten werden nicht mehr benötigt. Für die Abschaltung des Kanals waren aber mehrere Verschiebungen und Änderungen notwendig. So gibt es einige Sender bei Sky künftig nicht mehr in HD-Auflösung, sondern nur noch in SD. Eine deutliche Verschlechterung für die betreffenden Kunden, die Sky über Kabel-TV nutzen.

Drei Sender in HD abgeschaltet

Die Sender Warner TV Comedy, History Channel und Romance TV kannst du als Sky-Kunde im Vodafone-Netz jetzt nur noch in SD sehen. Kurios: Die Sender sind weiterhin in HD im Vodafone-Netz zu finden. Entschlüsseln kannst du sie aber nur mit einem Pay-TV-Abo von Vodafone, nicht mit einem Sky-Abo. Offenbar kann man sich hier nicht einigen, die Kapazitäten gemeinsam zu nutzen.

Die schlechtere Bildqualität der drei Sender benötigt weniger Kapazität im Netz, so dass zusammen mit der Streichung einiger linearer Filmkanäle ein Sendekanal aufgegeben werden konnte. Das berichtet das Medienmagazin digitalfernsehen.de und beruft sich dabei auf einen Sky-Sprecher. Bei zahlreichen anderen Sendern hat Sky nur die Frequenz verändert. Zuschauer mit einem Sky-Receiver sollten davon nichts bemerkt haben. Verschwunden ist aber wie angekündigt der Heimatkanal. Außerdem sind im Zuge der angekündigten Restrukturierung der Film-Kanäle die Sender „Sky Cinema Thriller“, „Sky Cinema Fun“ und „Sky Cinema Premieren +24“ weggefallen.

Angesichts der Tatsache, dass Sky bestätigt hat, dass die freigewordene Frequenz an Vodafone zurückgegeben wird, ist nicht damit zu rechnen, dass Sky in Zukunft über neue lineare Kanäle nachdenkt. Ohnehin nutzen viele Zuschauer inzwischen On-Demand-Inhalte und schauen weniger lineares Fernsehen. Es ist außerdem davon auszugehen, dass Sky nach und nach möglichst viele Zuschauer auf Produkte wie Sky Q per Internet oder das neue Sky Stream überführen möchte, um langfristig die Übertragungskosten für Satellit und Kabel zu sparen.

Vodafone überträgt Telekom-Sender per Kabel-TV

Neu im Vodafone-Netz sind übrigens auch drei Telekom-Sender. Dabei handelt es sich um Fussball-TV 1, Fussball-TV 2 und Fussball-TV 3. Diese Magenta-TV-Sender gibt es eigentlich nur über die Magenta-TV-Plattform der Telekom zu sehen. Nach Angaben von digitalfernsehen.de sind diese Kanäle für „normale“ Zuschauer auch nicht zu entschlüsseln. Sie dienen zur Übertragung der Spiele der Fußball–EM 2024 im Sommer in die Sportsbars. Die Vermarktung dieser Rechtekette übernimmt Sky. Die Telekom hatte die Übertragungsrechte gekauft und überträgt als einziger Anbieter alle Spiele live – und in (hochgerechnetem) Ultra HD. Sehen kannst du die Spiele mit einem Magenta-TV-Abo, das sogar monatlich gekündigt werden kann. Du brauchst keinen Telekom-Internetanschluss.

