Ab dem morgigen 11. April ändert sich für Fans von Filmen und Serien einiges bei Sky. Denn mit den Sky-Sendern „Cinema Thriller“, „Cinema Fun“ und „Cinema Premieren +24“ werden ab 11. April gleich drei Sender verschwinden, die bisher fester Bestandteil des Sky-Pay-TV-Angebotes waren. Das teilte der Pay-TV-schon im Februar mit. Nun geht es an die Umsetzung. Die drei Sender werden ersatzlos Anbieter gestrichen und abgeschaltet. Ab morgen kannst du im linearen Film-Angebot dann nur noch die fünf Sender „Cinema Premiere HD“, „Cinema Classics HD“, „Cinema Action HD“, „Cinema Family HD“ und „Cinema Highlights HD“. Statt acht Sendern sind es also nur noch fünf. Die Preise für das Abo werden sich indes nicht ändern. Du zahlst weiterhin den vereinbarten Preis, obwohl Sky zumindest linear das Angebot einschränkt.

Darum schaltet Sky drei Sender ab

Der Pay-TV-Sender betont aber, dass du als Kunde nicht auf Inhalte verzichten musst. Denn die Filme und Serien der drei abgeschalteten Sender sollst du weiterhin auf Abruf über Sky Q sehen können. Das On-Demand-Geschäft ist laut Sky auch der Grund, warum man sich zur Abschaltung der drei Sender entschieden hat. „Beim Nutzungsverhalten der Kunden ist eine Verschiebung zu beobachten: weg vom linearen Fernsehen und hin zu mehr On-Demand-Nutzung.“ Das sagte Wolfram Wildhagen im März im Gespräch mit inside digital. Wildhagen, der bei Sky die offizielle Bezeichnung Senior Vice President Sky Commercial & Consumer trägt, ist unter anderem für die Verbreitungsstrategien des Senders zuständig. Man überprüfe aufgrund des veränderten Nutzungsverhaltens das eigene Angebot und passe es dann entsprechend an. „Unser Angebot ist attraktiv, auch, weil wir immer wieder investieren. Und zwar dort, wo es unseren Kunden am meisten Wert bringt.“, so Wildhagen.

Wildhagen erläutert auch, warum man die Film-Sender umstrukturiert: „Die Konsolidierung unserer Film-Sender sehe ich auch als Plus für unsere Zuschauer – sie sorgt dafür, dass Sie als Zuschauer viel schneller und klarer wissen, was Sie auf den Sky-Sendern erwartet.“ Man habe im Sport-Bereich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. In dem Segment habe man den Sendern eindeutige Namen wie Sky Sport Tennis und Sky Sport Golf gegeben. Dadurch wüssten die Nutzer nun schneller, was sie auf den einzelnen Sendern erwartet und wo sie die Inhalte finden, die sie suchen.

Das sind die künftigen Film-Sender

Das künftige lineare Film-Angebot sieht damit künftig so aus:

Sky Cinema Premiere HD: Neueste Filmhighlights, darunter zum Start „Kandahar“ oder „Manta Manta – Zwoter Teil“

Sky Cinema Classics HD: Die besten Filme aus mehreren Jahrzehnten – Titel wie „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Hatari“ oder „Ben Hur“

Sky Cinema Action HD: Filmhighlights mit den Schwerpunkten Action, Thriller, Crime und Horror

Sky Cinema Family HD: Entertainment für die ganze Familie, tagsüber Filme für die Kleinen und abends Drama, Comedy und Spannung für die Erwachsenen

Sky Cinema Highlights HD: Film-Specials und Pop-up Channels, sowie Kinohits der vergangenen 25 Jahre

Warner TV Channel sowie der kostenlose Zugang zum Streaming-Service Paramount+ bleiben bestehen

Das Geschäft von Sky Deutschland ist seit einiger Zeit schwierig geworden. Zum einen macht dem Sender im fiktionalen Bereich das große Angebot von Mitbewerbern wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ Probleme. Im sportlichen Bereich hat man immer mehr interessante Rechte an DAZN oder auch kleine Nischen-Streamingdienste wie Dyn verloren. Ferner muss sich der Sender mittelfristig darauf einstellen, die Inhalte von HBO zu verlieren und die Neuvergabe der Fußball-Bundesliga-Rechte steht bevor. Zuletzt fällt im Sommer das Nebenkostenprivileg für das Kabelnetz, was auch Sky-Kunden betrifft. Sie könnten sich womöglich für eine Sky-Kündigung entscheiden, wenn sie nicht auf das IP-Angebot wechseln. Bei dem fehlen aber bis heute beispielsweise noch alle UHD-Inhalte, wenngleich Sky verspricht, dass sich das ändern soll.

Übrigens: Sky gibt es auch als reines Streaming-Angebot – dann unter dem Namen Wow TV. Die meisten der Inhalte der oben genannten Film-Sender bekommst du über WOW Filme & Serien, das du derzeit ein Jahr lang für nur 5 Euro monatlich bekommen kannst. Zusätzlich hast du Zugriff auf weitere 250 TV-Sender in HD.

