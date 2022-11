Netflix-Abo dezimiert: 25 Prozent der Filme und Serien fehlen

Obwohl das neue Netflix Basis-Abo mit Werbung viel Kritik einstecken musste, hat der Grundgedanke hinter einem werbebasierten Streaming-Abonnement durchaus seine Berechtigung. Wer sich das normale Basis-Abo für 7,99 Euro pro Monat nicht leisten kann, dem ermöglicht das neue Konzept dennoch Zugriff auf die Netflix-Bibliothek – und zwar für monatlich 4,99 Euro. So zumindest die Theorie. In der Praxis unterscheidet sich das neue Basis-Abonnement jedoch auch abseits der Werbeeinblendung an mehreren strategisch wichtigen Stellen von den restlichen Abos. So haben etwa Besitzer eines Apple TVs, eines Chromacast oder einer PlayStation 3 keine Möglichkeit, das werbebasierte Abo zu nutzen. Selbiges gilt auch für die Windows-Anwendung – doch damit nicht genug. Zusätzlich dazu sind zahlreiche normalerweise auf Netflix verfügbaren Filme und Serien im neuen Abonnement nicht zugänglich.

Kein Zugriff auf über 1.500 Filme und Serien

Laut einer Untersuchung der Film- und Seriendatenbank JustWatch können „normale“ Netflix-Anwender im deutschsprachigen Raum auf 4.904 Filme und 2.110 Serien zugreifen. Mittlerweile könnten sich die Zahlen zwar leicht verändert haben, da sich das Medienangebot im fließenden Wechsel befindet, doch als ungefähre Werte sind die Angaben valide. Für Nutzer des neuen Netflix Basis-Abos mit Werbung gelten die Zahlen allerdings nicht. Diese können sich aus einem Pool von 3.230 Filmen und 2.039 TV-Shows bedienen. Folglich fehlen etwa 25 Prozent der gesamten Inhalte.

Das verschlankte Portfolio lässt sich auf lizenzrechtliche Gründe zurückführen. Nutzer müssen dabei auch auf große Titel wie die Serien Brooklyn Nine-Nine, Vikings und The Office verzichten. An der Filme-Front fehlen derweil unter anderem Inglourious Basterds, Gladiator, Zurück in die Zukunft und The Wolf of Wall Street. Wenn du wissen möchtest, welche Titel im Netflix Basis-Abo mit Werbung enthalten sind, findest du auf der JustWatch-Website eine Übersicht.

Netflix Basis-Abo mit Werbung: Diese Titel fehlen