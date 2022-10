Netflix mit Werbung startet: Das ist der Preis

Dass es noch im laufenden Jahr ein Abo mit Werbung geben soll, war schon seit April dieses Jahres klar. Seitdem hat es kontinuierlich neue Informationen gegeben, was mit dem Streaming-Dienst in diesem Zusammenhang passieren soll. Nur ein Detail hat Netflix streng geheim gehalten: den Preis. Jetzt steht aber final fest, was Netflix mit Werbung kosten soll.

Netflix mit Werbung für unter 5 Euro pro Monat

Bisher gibt es in Deutschland drei Netflix-Abos: Basis, Standard und Premium zu einem Preis von 7,99, 12,99 und 17,99 Euro. Ab dem 3. November wird es unter anderem in Deutschland zusätzlich das Netflix Basis-Abo mit Werbung geben. Und das soll dann 4,99 Euro pro Monat kosten. Diesen günstigen Preis ermöglicht Netflix, indem pro Stunde zwischen vier und fünf Minuten Werbung geschaltet wird. Und zwar vor und auch während des Streamings von Filmen und Serien.

Du wirst in Zukunft also damit rechnen müssen, dass genau zum Höhepunkt einer Serie oder eines Films kleine Werbefilmchen über dein Endgerät flimmern. Jeder dieser Spots kann bis zu 30 Sekunden lang sein und lässt sich weder überspringen noch vorspulen. Es sei denn, es handelt sich um Kinderprofile. Dort will Netflix nämlich keine Werbung zeigen. Auch das Angebot von Games, das Netflix ebenfalls anbietet, ist zunächst von Werbung befreit.

Dafür hat der neue Einsteigertarif noch weitere Einschränkungen. Er eignet sich insbesondere für viele Nutzer weniger, die unterwegs ihre Lieblingsinhalte von Netflix streamen. Denn eine Download-Funktion fehlt. Wer Netflix mit Werbung in Bus oder Bahn nutzen möchte, muss dafür sein mobiles Datenvolumen verbrauchen oder hoffen, dass die Bandbreite öffentlicher WLAN-Netze ausreicht, um den Stream zu starten.

Einige Inhalte werden nicht nutzbar sein – dafür kommt HD

Eine begrenzte Anzahl an Filmen und Serien wird aus lizenzrechtlichen Gründen zudem im neuen Abo mit Werbung nicht verfügbar sein, kündigt Netflix weiter an. Welche Inhalte das im Detail sein werden, verrät der Streamingdienst bisher nicht.

Zu viele schlechte Nachrichten? Es gibt auch eine gute! Denn Netflix hat angekündigt, beide ab November nutzbaren Basis-Abos in Zukunft mit HD-Inhalten auszustatten. Heißt: Statt bisher mit mauen 480p werden die Inhalte künftig in HD-Qualität (720p) zur Verfügung gestellt. Wer Full HD- oder 4K-Inhalte streamen (oder downloaden) möchte, muss sich für ein hochpreisiges Standard- oder Premium-Abos entscheiden.

Außer in Deutschland wird das Basis-Abo mit Werbung unter anderem auch in Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien angeboten. Ferner in den USA und Kanada sowie in Australien, Brasilien, Japan, Korea und Mexiko. In Kanada und Mexiko startet es schon Anfang November, in Spanien ist ein Zugriff auf das neue Abo erst ab dem 10. November möglich.

Netflix reagiert auf die Konkurrenz

Netflix reagiert mit seinem Basis-Abo mit Werbung nicht nur auf einen einsetzenden Nutzerschwund, sondern auch auf die Konkurrenz. Disney+ hatte bereits vor einigen Wochen ein Abo mit Werbung angekündigt, Amazon das werbefinanzierte Videoportal Freevee an den Start gebracht.

Jetzt weiterlesen TV-Streaming: Die größten Anbieter im Vergleich