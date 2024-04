Magenta TV ist das Streaming-Produkt der Telekom. Wer Dienste wie waipu.tv oder Zattoo schon einmal genutzt oder gesehen hat, kennt grundlegend das Prinzip von Magenta TV. Das TV-Signal kommt per Internet in deine Wohnung. Du kannst es aber nicht nur per Handy, Tablet oder Computer sehen, sondern auch über den Fernseher. Dafür haben die meisten modernen TV-Geräte (außer LG) eine entsprechende App im App Store des TV-Gerätes. Alternativ kannst du dir kleine Streaming-Boxen (Magenta TV One) oder –Sticks bei der Telekom mieten oder aber auch Geräte wie Amazon Fire TV nutzen. Wichtig jedoch: Du benötigst anders als oft vermutet keinen Telekom-Internetanschluss.

Das bietet dir das TV-Angebot der Telekom

Dass die Telekom gerade jetzt eine Werbekampagne zu Magenta TV startet, ist kein Zufall. Einerseits sind es bis zum Anstoß bei der EM 2024 nur noch etwas mehr als 50 Tage. Und die Telekom hat die exklusiven TV-Rechte an dem Turnier. Allerdings: 46 der 51 Spiele wirst du auch im Free-TV bei ARD, ZDF und RTL sehen können. Das allein ist also kein Grund, bei Magenta TV zu landen. Fünf der Spiele gibt es allerdings nur bei Magenta TV zu sehen – und willst du eine bessere Bildqualität, so findest du diese ebenfalls nur bei Magenta TV: UHD-Qualität verspricht die Telekom über ihre eigenen Streaming-Endgeräte. Tatsächlich ist es aber kein UHD-Signal, das du ins Wohnzimmer übertragen bekommst, sondern ein hochskalierter 1080p-Stream. Die Qualität dürfte hier aber immer noch besser sein als bei jedem HD-Signal. Einen ersten TV-Sender für Euro 2024 hat die Telekom bereits gestartet.

Natürlich kannst du mit Magenta TV auch alle anderen üblichen TV-Sender sehen – hier gibt es keine Unterschiede zu den Mitbewerbern. Geht es aber um spezielle Nischen- und Musik-TV-Sender, so unterscheiden sich die Anbieter. Neu ist bei Magenta TV, dass auch RTL und ProSiebenSat.1 in UHD vertreten sind. Einen Vergleich der TV-Streaming-Dienste haben wir an anderer Stelle für dich zusammengestellt.

Magenta-TV-Spot mit fadem Beigeschmack

Im Magenta-TV-Spot (siehe unten) fragt Schauspieler Christian Ulmen eine überrumpelte alte Dame, ob er seinen Freund, Fahri Yardim, für einige Tage hier beherbergen könne. Fahri sei „ganz unkompliziert“ und schaue gerne Fernsehen. Als Ulmen die Dame fragt, ob sie einen Kabelanschluss habe, und sie dieses bestätigt, heißt es „Müssen Sie nicht mehr. Das ist vorbei. Sie müssen sich das nicht mehr vorschreiben lassen.“ Das ist in der Sache richtig, der bewusst gewählte Auftritt der beiden Protagonisten an einer fremden Haustür hat aber einen faden Beigeschmack. Er erinnert stark an die Drückerkolonnen, die derzeit Land auf Land ab an den Haustüren klingeln, und mit mehr oder weniger seriösen Methoden TV-Verträge für Vodafone, Telekom und Co. an den Mann oder die Frau bringen wollen. Denn: Ab 1. Juli endet das Nebenkostenprivileg beim Kabel-TV.

Das kostet Magenta TV wirklich

Magenta TV kostet dem Werbespot nach für die ersten neun Monate 0 Euro. Danach steigen die Kosten auf (mindestens) 10 Euro monatlich. Buchst du weitere Streaming-Dienste wie Netflix mit einem Rabatt dazu, steigt der monatliche Preis entsprechend. Allerdings bekommen nicht alle Kunden die neun Monate kostenlos. Der Grund: Die Telekom konzentriert sich dabei auf ein Vermarktungsgebiet, das sich offenbar weitgehend mit Wohnungen der klassischen Wohnungswirtschaft deckt. Bist du aber etwa Mieter in einer Eigentumswohnung oder einem Privathaus, betrifft dich die neue Regelung zum Kabel-TV ebenfalls – den Rabatt bekommst du aber nicht in vollem Umfang. Gehörst du nicht zu den ausgewählten Adressen, bekommst du nur sechs Kostenlos-Monate. Übrigens: Es gibt auch einen monatlich kündbaren Tarif der Telekom – dann aber ohne Gratis-Monate.

Der aktuelle Telekom-TV-Spot

