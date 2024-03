Im Sommer findet bekanntlich die Fußball–EM in Deutschland – offiziell als UEFA EURO 2024 bezeichnet – statt. Die TV-Rechte liegen bei der Telekom, die allerdings die meisten Spiele an ARD und ZDF sublizenziert hat. Dennoch ist die EM für die Telekom wichtig, denn alle Spiele der EM kannst du letztlich nur mit Magenta TV schauen. Um dich als Zuschauer darauf jetzt schon einzustimmen, bietet Magenta TV ab dem 15. April den neuen TV-Sender „FUSSBALL.TV 1 “ an. Es sei das passende Vorprogramm zur UEFA EURO 2024 in Deutschland.

Das bietet der neue Sender Fussball.TV1

Damit startet der erste von drei MagentaTV Kanälen zur Europameisterschaft. Er soll schon zwei Monate vor dem Eröffnungsspiel auf das Sport-Highlight des Jahres einstimmen. Geboten werde ein Mix aus aktuellen Infos, neuen Formaten, preisgekrönten Sportdokus und Highlights der EM-Historie. Letztere komplett neu präsentiert unter anderem von den Kultkommentatoren Béla Réthy und Wolff Fuss. Sie reichern ihre Reportagen mit Anekdoten mit zusätzlichen Hintergründen an. Der Sender „FUSSBALL.TV“ ist in allen MagentaTV-Tarifen inklusive und ohne Zusatzkosten für Kunden nutzbar. Zuletzt zählte die Telekom etwas mehr als 4 Millionen Magenta TV-Kunden.

FUSSBALL.TV 1 bietet zum Sendestart ab dem 15. April historische Spiele wie den 2:1-Sieg Deutschlands im EM-Finale 1980 in Rom gegen Belgien. Oder das EM-Finale 1996 Deutschland-Tschechien im Wembley-Stadion, das Oliver Bierhoff in der Verlängerung mit dem legendären Golden Goal entschied. Die Reportagen zu den historischen Spielen werden unter anderem von Bela Rethy und Wolff Fuss mit dem „Blick von heute“ neu vertont. „Historische Spiele, erfrischend neu erzählt und aufbereitet“, heißt es im PR-Text für den neuen TV-Sender. Die „Euro Momente“ fassen Geschichte, Gegenwart und Anekdoten einzigartig zusammen, von den MagentaTV-Reportern wie Christian Straßburger, Thomas Wagner, Wolff Fuss und Legende Bela Rethy unterhaltsam reflektiert. Daneben gibt es eine TOP 10 der EM-Geschichte unter anderem mit Toren, Paraden und Elfmetern.

Magenta TV zeigt alle Spiele in UHD-Qualität

„Wir starten bei MagentaTV ganz bewusst bereits im April in den Fußball-Sommer“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. Nur MagentaTV biete alle 51 Spiele des Turniers live und in UHD-Qualität. „Unser Gesamtpaket ist somit die erste Wahl für alle Fußball-Begeisterten.“ Fünf Partien gibt es bei der Telekom exklusiv. Darunter sind die entscheidenden Spiele in der deutschen Gruppe und ein Achtelfinale. Die Inhalte werden zur EM auf drei TV-Sendern FUSSBALL.TV 1 bis 3 präsentiert. Zusätzlich gibt es zu den Top-Spielen einen Taktik Feed und eine Reaction Show. Am 3. Gruppenspieltag werden auf den Sendern dann jeweils beide Parallelspiele und exklusiv bei MagentaTV auch eine Konferenz zu sehen sein. Darüber können Kunden mit MagentaTV Boxen alle Spiele auch in UHD-Qualität verfolgen.

Magenta TV kannst du ab etwa 10 Euro monatlich buchen – auch als monatlich kündbaren Flex-Tarif. Zu sehen ist der Dienst über Apps auf den üblichen Streaming-Empfängern wie Fire TV oder allen namhaften Smart-TVs (außer LG). UHD-Streams bietet die Telekom aber nur über ihre eigene Hardware an. Ein Internet-Vertrag der Telekom ist nicht notwendig, der Dienst funktioniert mit jedem Breitband-Anbieter.

