Ist es dir schon aufgefallen? Ab sofort verzichtet das ZDF auf seinen Sendern auf den HD-Zusatz im Logo. Diesen Zusatz hatte das ZDF vor mehr als 15 Jahren zur Differenzierung der HD-Version von der damals noch üblichen SD-Version eingeführt. Jetzt ist Schluss damit. Es gibt scheinbar nur noch ein ZDF – natürlich auf dem bisherigen HD-Kanal weiterhin auch in HD. Die SD-Version hingegen wird 2025 für immer verschwinden.

HD verschwindet aus ZDF-Logo – aus diesem Grund

Über die Änderung hatte am Wochenende bereits das TV-Portal digitalfernsehen.de berichtet. Unter Berufung auf ZDF-Mitarbeiter berichteten die Kollegen über die Änderung der Logos in ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat – nun ohne das HD. Der Verzicht auf den Logo-Zusatz reduziere demnach den technischen Aufwand in der Sendeabwicklung und erleichtere die Darstellung anderer grafischer Elemente im Sendesignal.

Tatsächlich brauchen die Sender für die unterschiedlichen Logos offenbar zwei Playout-Wege. Das wurde schon durch eine Änderung beim NDR und Radio Bremen deutlich. Diese hatten ihr Playout, also das Ausspielen der einzelnen Sendungen auf die verschiedenen Sendewege, an den MDR abgegeben. Im Zuge dieser Übergabe hatten die Sender bereits auf den HD-Zusatz verzichtet.

Ob du ZDF HD oder die SD-Variante siehst, kannst du laut digitalfernsehen.de weiterhin an der Sendekennung erkennen. Diese blendet dir dein Fernseher oder Receiver ein. In der Regel kannst du diese Information beispielsweise durch das Tippen auf die Info- oder EPG-Taste deines Empfängers abrufen.

Solltest du noch ein SD-Signal empfangen, so solltest du dich ohnehin um die Umstellung auf HD kümmern. Im kommenden Jahr werden die öffentlich-rechtlichen Sender die SD-Kanäle abschalten. Vor wenigen Wochen warnte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) davor, dass in vielen Gemeinschaftsanlagen die Umstellung verschlafen werden könnte.