ARD vor Abschaltung: Diese TV-Zuschauer müssen jetzt aktiv werden

Der Empfang und die Übertragung von TV-Sendern in HD-Qualität hat sich durchgesetzt. Insbesondere die unverschlüsselten öffentlich-rechtlichen TV-Sender waren hier Vorreiter. Die meisten Privatsender indes sind nur gegen die Zahlung einer Gebühr in HD zu empfangen. Die ARD hat sich vor diesem Hintergrund dazu entschieden, Anfang 2025 die Ausstrahlung in SD-Qualität über Satellit für „Das Erste“ und alle dritten Landesrundfunkanstalten einzustellen. Bereits heute sind alle ARD-Programme in hochauflösender HD-Qualität kostenfrei verfügbar.

Aus für ARD-Programme in Gemeinschaftsanlagen befürchtet

Zwar betrifft der Ausstrahlungsstopp nur die Satellitenverbreitung. Da aber viele die Kabelnetzbetreiber ihr Signal ebenfalls vom Satelliten beziehen, ist davon auszugehen, dass es künftig auch im Kabelfernsehen ARD-Programme nur noch in HD geben wird. Die Arbeitsgemeinschaft Satellitenempfang und der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) raten in diesem Zusammenhang, sich bereits frühzeitig mit der Umstellung auf HD-Empfang zu befassen. Während ein Einfamilienhaushalt noch vergleichsweise schnell hinbekommt, dauert bei Gemeinschaftsanlagen länger. Denn viele Hausgemeinschaften schauen TV über eine Gemeinschafts-Empfangsanlage oder betreiben gar ein eigenes Kabelnetz. Das ist nicht nur in Wohnanlagen, sondern auch in Hotels, Krankenhäusern oder Senioren- und Pflegeeinrichtungen der Fall. Hier dauert eine Umstellung in der Regel deutlich länger. Der Grund sind einerseits die längeren Genehmigungsverfahren und andererseits auch die Verfügbarkeit von speziellen Technikbauteilen sowie entsprechenden Fachkräften.

Matthias Dienst, Vorsitzender der AG SAT, sagt dazu: „Der 7. Januar 2025 hört sich noch so weit weg an – das ist aber ein Trugschluss, berücksichtigt man die Abstimmungs-, Finanzierungs- und Planungsphasen bei Gemeinschaftsanlagen. Dazu kommen dann Bestell- und Lieferzeiten und zuletzt müssen die Anlagen, größtenteils im laufenden Betrieb, noch von zu wenig vorhandenen Fach-Handwerksbetrieben installiert und in Betrieb genommen werden. Gründe, noch länger beim SD-Empfang zu bleiben, gibt es nicht.“

Schon Ende 2021 hat sich ARD alpha in SD-Auflösung vom Satellit verabschiedet. Die gemeinsam mit dem ZDF betriebenen Programme „phoenix“ und „ARTE“ sind seit Ende 2022 ausschließlich auf HD-Verbreitung ausgelegt. Das Ende des „Simulcast“ von SD und HD spart wichtige Ressourcen bei der Verbreitung.

So findest du heraus, ob du schon in HD empfangen kannst

Grundsätzlich benötigst du für den HD-Empfang eine geeignete, angeschlossene Set-Top-Box. Bei vielen Fernsehern sind diese auch bereits integriert. Ob die TV-Programme bereits in HD empfangen werden, lässt sich im laufenden Programm entweder an dem Zusatz „HD“ im Senderlogo oder beim Programmnamen in der Senderliste erkennen. Erscheinen die HD-Programme trotz geeignetem Empfangsgerät nicht in der Programmliste, ist ein (manueller) Sendersuchlauf notwendig. Erscheinen dann immer noch keine HD-Sender unter den eingestellten Programmen, kommst du wohl um die Anschaffung neuer Empfänger nicht herum. Eine Alternative kann bei entsprechender Internetversorgung allerdings das TV-Streaming über entsprechende Anbieter sein.

Beim Kabelfernsehen gibt es im nächsten Jahr übrigens auch gravierende Änderungen. Dieses ist dann nicht mehr in der Miete bzw. den Nebenkosten enthalten und muss einzeln gebucht werden. Allerdings wird hier nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.