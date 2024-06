Die meisten Spiele der Fußball–EM 2024 kannst du ohne weitere Bezahlschranke bei ARD, ZDF oder RTL finden. Doch eine echte Knaller-Begegnung gibt es hier nicht zu sehen. Ausgerechnet das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei wirst du bei keinem der drei Sender sehen. Denn die Rechte für das Spiel liegen exklusiv bei der Deutschen Telekom. Das Achtelfinale am 2. Juli gibt es daher exklusiv nur bei MagentaTV zu sehen. Die Vorberichterstattung startet an dem Dienstag im Anschluss an das Achtelfinale Rumänien gegen Niederlande gegen 20 Uhr.

Achtelfinale Österreich vs. Türkei gibt es nur hier

Die TV-Rechte für die Fußball-EM 2024 in Deutschland liegen grundsätzlich alle bei der Deutschen Telekom. Sie hatte die kompletten TV-Rechte für das Turnier für Deutschland für ihren Streaming-Dienst Magenta TV erworben. Dass du die meisten Spiele dennoch im Free-TV sehen kannst, ist einem Deal mit den öffentlich-rechtlichen Sendern und RTL zu verdanken. Sie haben Sublizenzen für jeweils einen Teil der Spiele von der Telekom erworben. Doch einige Spiele hat Magenta TV exklusiv behalten – so auch das Achtelfinale Österreich gegen die Türkei.

Um das Spiel sehen zu können, musst du also Magenta TV-Kunde werden. Das allerdings ist nicht problematisch: Das Abo kostet gerade einmal 10 Euro monatlich und kann auch monatlich gekündigt werden. Auch ein Telekom-Anschluss ist nicht notwendig. Sehen kannst du die Spiele dann überall, wo es eine App für Magenta TV gibt. Das ist der Fall bei vielen Smart-TV-Geräten (außer LG), Amazon Fire TV, dem Google Chromecast und Xiaomi TV Stick. Auch per Webbrowser kannst du das Spiel sehen. Auf der eigenen Hardware von Magenta TV, die du zusätzlich kaufen oder mieten kannst, gibt es zudem alle Spiele in (hochgerechnetem) UHD.

Die Telekom empfiehlt, mit der Buchung nicht bis kurz vor dem Spiel zu warten. Aus gutem Grund: Beim ersten Exklusiv-Spiel in der Vorrunde waren die Buchungssysteme zusammengebrochen. Mit diesem Spiel, Ungarn gegen die Schweiz, erreichte MagentaTV dennoch den bisherigen Bestwert von 2,3 Millionen Zuschauern bei einer Partie.

Wenn du jetzt schon buchst, kannst du am Samstag ab 16:30 Uhr auch die Partie Schweiz gegen Italien sehen, die Magenta TV ebenfalls zeigt. Beim anschließenden Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark werden Tabea Kemme, Michael Ballack, Robin Gosens und – erstmals exklusiv bei MagentaTV – Lothar Matthäus als Experten dabei sein. Der Rekord-Nationalspieler wird das Deutschland-Spiel zudem mit Wolff Fuss kommentieren. Johannes B. Kerner moderiert im Stadion, Laura Wontorra und Jan Henkel im Studio.