Überraschendes Aus: Streaming-Dienst verkündet sein Ende

Dieses Ende kommt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt überraschend: Die US-Sendergruppe Warner Bros. Discovery hat beschlossen, ihren Streaming-Dienst Eurosport Premium schon in Kürze vom Markt zu nehmen. Bereits zum 22. Juli 2024 laufen die derzeit aktiven Abonnements aus. Und zwar in allen Ländern und Regionen, in denen der Service derzeit noch zur Verfügung steht. Damit ist das Aus für die Live- und On-Demand-Inhalte auch in Deutschland beschlossene Sache. Zumindest an der bisher bekannten Stelle.

Aus für Eurosport Premium: Inhalte wechseln zu Discovery+

Auf einer Infoseite teilt Eurosport nämlich mit, dass es zwar weiterhin möglich bleiben soll, Sportnachrichten auf Eurosport.com zu nutzen, den Streaming-Service wird es an der bisher bekannten Stelle aber schon bald nicht mehr geben. Viele Inhalte von Eurosport Premium sollen in Zukunft stattdessen bei Discovery+ abrufbar sein. Bei Discovery+ sollen auch On-Demand-Inhalte der Olympischen Spiele in Paris abrufbar sein.

Betroffene Kunden haben schon in den vergangenen Tagen ein Schreiben erhalten, in dem über das bevorstehende Ende von Eurosport Premium informiert wurde. Bisher ist es über den Streaming-Service unter anderem möglich, die verschiedenen Kanäle von Eurosport als Internetstream zu empfangen. Das ist schon jetzt auch bei Discovery+ möglich. Kostenpunkt: 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr.

Zeitpunkt für das Aus kommt überraschend

Kunden, deren Abonnement über den 22. Juli hinausgeht, stellt Eurosport eine Rückerstattung für die verbleibende Zeit der Abo-Laufzeit in Aussicht. Dass die Sendergruppe ihren Fokus voll auf Discovery+ legt, ist nicht weiter überraschend. Dass aber wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Sommerspiele von Paris ein Schlussstrich gezogen wird, konnte man so nicht erwarten. Eurosport besitzt die Exklusiv-Rechte für Übertragungen von dem Groß-Event. Bei ARD und ZDF sind nur dank Sub-Lizenzen ebenfalls Inhalte von den Sportwettbewerben zu sehen.