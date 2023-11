TV-Streaming im Vergleich: Die moderne Alternative zu Kabel & Satellit

Beim TV-Streaming handelt es sich um einen Dienst, der über deine Internetleitung Fernsehen auf deinen Fernseher, aber auch auf Handy und Tablet bringt. Dabei ist es egal, wer dein Internetanbieter ist. Einzige Voraussetzung ist eine Internetleitung, die dir mindestens 10 Mbit/s liefern sollte. Der Wegbereiter für diese Dienste war Zattoo, ein Dienst der 2006 an den Start ging und als erster unabhängiger Anbieter das laufende TV-Programm ins Internet brachte. Seitdem haben mehrere Anbieter ihr Glück probiert, einige sind auch wieder verschwunden. Heute gibt es mit Zattoo und Waipu.TV zwei unabhängige Anbieter auf diesem Markt, die Telekom mischt mit Magenta TV auch für Internetkunden anderer Anbieter mit und auch Sky und HD+/Astra wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Doch welcher Anbieter bietet was?

Fernsehen per Internet – Überall und auf jedem Gerät

Der große Vorteil vom TV-Streaming: Du braucht nur Internet. Keine Antenne, keine Satellitenschüssel, keinen Kabelanschluss. Das wird insbesondere im Hinblick auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs beim Kabel im kommenden Sommer besonders interessant. Schauen kannst du über Smartphone, Tablet oder Laptop und natürlich deinem Fernseher. Hier nutzt du entweder die Apps des Smart-TV oder bei älteren Modellen TV-Sticks wie Amazon Fire TV, Google Chromecast oder Apple TV. Waipu.tv, Magenta TV und Sky bieten auch eigene Hardware an. Da das Angebot des TV Streams losgelöst vom Internetzugang ist, lässt es sich unterwegs per Handy und sogar im Ausland nutzen.

Vorteile und Nachteile der Fernseh-Streaming-Dienste

Leider haben alle TV-Streaming-Dienste auch ihre Unzulänglichkeiten. Wer seine Dolby-Digital-Anlage nutzen will, wird bei den meisten Anbietern enttäuscht. Denn Dolby Digital 5.1 findest du beispielsweise längst nicht bei allen Anbietern und auch UHD suchst du vergeblich per Streaming. Einer der größten Vorteile ist, dass du mit Streaming flexibler bist als mit einem Kabel- oder Satellitenanschluss. Denn fast alle Streaming-Dienste bieten dir die Möglichkeit, TV-Inhalte in einem Online-Videorecorder aufzunehmen oder das laufende Programm zu pausieren. Meist gibt es aber rechtliche Beschränkungen was die HD-Qualität oder die Möglichkeit des Vorspulens angeht. Weiterer Vorteil: In der Regel kannst du mit nur einem Account mehrere TV-Geräte in deiner Wohnung gleichzeitig versorgen. Und auch die mobile Nutzung ist bei allen Anbietern möglich, bei waipu.tv musst du sie aber extra bezahlen.

waipu.tv, Zattoo, Magenta TV, Sky, HD+: Der Vergleich der TV-Streaming-Dienste

Inn einer Vergleichstabelle zeigen wir dir die wesentlichen Unterschiede und die Kosten der Anbieter. Diese beginnen bei etwa 7,50 Euro monatlich und können je nach Leistungsumfang bis zu 26 Euro betragen. Im letzteren Fall sind dann aber auch Dienste wie Netflix und Disney+ in den Kosten enthalten. Eine Sonderrolle spielt Sky. Der Pay-TV-Anbieter vermarktet sein Pay-TV-Abo inzwischen auch über den Sky Q IPTV und spielt hier auch die normalen Free-TV-Sender aus. Was kaum jemand weiß: Der Sky-Q-IPTV-Receiver lässt sich für 12,50 Euro monatlich auch ohne Sky-Abo betreiben. Der neueste Mitbewerber auf dem Markt der Streaming-Dienste ist HD+ von Astra. Im ersten Schritt bedient man hier jenseits von Smartphone und Tablet aber ausschließlich Panasonic-Fernseher.

Zattoo Waipu.tv Magenta TV Sky Q IPTV HD+ Stream Preis pro Monat Premium: 9,99 €

Ultimate: 13,99 € 7,49 € (Comfort) /12,99 € (Perfect Plus), mobile Nutzung jeweils 3 Euro extra Flex: 10 €

Smart: 10 €

Netflix 13 €

Entertain: 15 €

Megastream: 26 €

ab 15 Euro im ersten Jahr, danach 27,50 Euro

Free-TV ohne Sky: 12,50 Euro 8,99 € Laufzeit monatlich kündbar monatlich kündbar Flex & Smart: monatlich kündbar, sonst 24 Monate 12 Monate 1 Monat Preis pro Jahr Premium: 119,88 €

Ultimate: 167,88 € 89,88 € / 155,88 € Flex & Smart: 120 €

Netflix: 156 €

Entertain: 180 €

Megastream: 312 € ab 180 € im ersten Jahr

Free-TV: 150 € 107,88 € kostenloser Probe-Monat ja ja

alle außer Flex sechs Monate kostenlos, aber kein Probemonat nein 7 Tage kostenlose Version (außer öffentlich-rechtliche) ja, Spartensender ja, Spartensender nein nein nein Anzahl der Sender Free: 143 Sender, kein HD

Premium: 170 Sender, davon 157 in HD

Ultimate: 170 Sender, davon 116 in HD, 41 in FullHD Comfort: 190 Sender, davon 155 in HD

Perfect: 252, davon 240 in HD mehr als 100 Sender 80, davon etwa 30 Sky-Sender, die meisten in HD 80 Inkludierter Content diverse on Demand Anbieter Waiputhek, bei Perfect Plus 13th Street, SYFY, Warner TV Serie, Sony AXN, HISTORY, Romance TV, SPORT1+ uvm Je nach Paket RTL Premium, Disney+ und/oder Netflix möglich, außerdem Magenta TV Megathek Sky Inhalte laut Tarif Nur Streaming Aufnahmen Premium: nein

Ultimate: 100 Aufnahmen 50/ 100 Stunden Flex: 50 Stunden

sonst: 100 Stunden nein, aber großes On-Demand-Angebot nein Restart (Senderabhängig) ja ja ja ja ja Mobile Nutzung ja ja, ggf gegen Aufpreis ja ja, über Sky Go ja Parallele Streams Premium: 2

Ultimate: 4 Comfort: 2

Perfect Plus: 4 3 1, weitere über Sky Go oder Zweit-Box (+10 Euro) 2 Eigene Hardware nein waipu.tv Stick Magenta TV Stick, Magenta TV One Sky Q IPTV nein Unterstütze Plattformen Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Fire TV, Android TV, XBox One, Nvdia Shield, Browser

Nokia Smart-TV & Streaming Box Chromecast, Apple TV 4K & Apple TV HD (4. Generation),

Android TV,

PC/Mac (Web-Player),

Amazon Fire TV,

iPhone/iPad (iOS 15 und höher),

Android,

Roku Android, iOS, Chromecast, Fire TV. Apple TV, Xiaomi 4K Stick Apple TV, Sony Playstation, XBox Android, iOS Unterstützte Smart TV Samsung ab 2015, Panasonic ab 2017, LG ab 2016, Sony, Philips, TCL etc. über Android TV, Grundig Android TV und Fire OS, Hisense ab 2020, Loewe ab 2021 Samsung TV ab Modelljahr 2017,

LG TV ab Modelljahr 2018 Samsung ab 2017, Sony ab 2015, Xiaomi Samsung Smart TVs (Modelljahr 2015+ mit Tizen Betriebssystem), LG (Web OS 2.0 oder höher), Panasonic, ab 2024 Samsung kostenlos testen kostenlos testen kostenlos testen buchen mehr Infos

Generell gilt, dass die Unterschiede im Detail liegen. Wer einfach nur die klassischen TV-Sender von ARD über ZDF, RTL, Sat1 bis hin zu n-tv sehen will, macht bei keinem der Anbieter etwas falsch. Jeder der Streaming-Dienste hab aber seine eigenen Spezialitäten. So gibt es bei waipu.tv eine Reihe exklusiver sogenannter FAST-Channels, also Special-Interest-Kanäle. Die meisten Anbieter haben darüber hinaus Zugriff auf ganz unterschiedliche On-Demand-Inhalte. So bekommst du bei Magenta TV beispielsweise Zugang zu den sonst kostenpflichten On-Demand-Bereichen von ARD und ZDF wie beispielsweise ARDplus. Zudem hat Magenta TV eigene Inhalte wie Serien, Dokumentationen oder die Fußball–EM 2024 mit allen Spielen – hier auch in UHD.

Telekom und Vodafone bieten darüber hinaus auch Produkte für ihre Internetkunden an. Einen Vergleich der IPTV-Dienste GigaTV von Vodafone und Magenta TV der Telekom findest du in einem entsprechenden Ratgeber.

