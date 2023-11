Vodafone: Internet wird teurer, Kabel-TV kostenlos – Das musst du jetzt wissen

Vodafone steht vor einem Problem: Das Kabel-TV kann künftig nicht mehr über die Miete zwangsweise abgerechnet werden. Gleichzeitig aber kann man das TV-Signal auch nur mit großem technischem Aufwand sperren – wenn überhaupt. Und so dachte man sich offenbar im Vodafone-Tower in Düsseldorf, man kann aus der Not eine Tugend machen: Künftig ist das TV-Kabelsignal ganz offiziell kostenlos – zumindest, wenn du Internetkunde bei Vodafone bist. Nachteil: Die monatlichen Kosten steigen teils deutlich.

Vodafone: Kabel-TV für Internetkunden offiziell kostenlos

Ab dem 29. November soll es preislich keinen Unterschied mehr machen, ob du bei Vodafone Internet per DSL, Kabel oder Glasfaser buchst. Alle drei Kanäle sollen den gleichen monatlichen Preis haben. Den Vermarktungsfokus legt Vodafone aber weiterhin auf das eigene Kabelnetz. So bekommst du auch nur im Kabelnetz das TV-Signal (offiziell) kostenlos dazu. Dabei hätte Vodafone mit GigaTV Net auch bei DSL und Glasfaser entsprechende Möglichkeiten, dir ein TV-Signal über das Internet anzubieten. Vodafone stellte auf Nachfrage in Aussicht, dass man hier im kommenden Jahr möglicherweise entsprechende Angebote machen werde.

Ein 50 Mbit/s-Anschluss kostet ab Mittwoch für Neukunden und Kunden, die ihren Tarif umstellen, monatlich 39,99 Euro. Für Kabelkunden bedeutet das eine Preiserhöhung von 5 Euro monatlich. Das betrifft auch die weiteren, schnelleren Anschlüsse. 100 Mbit/s kosten künftig 44,99 Euro monatlich, 250 Mbit/s 49,99 Euro monatlich. Für DSL-Kunden ändert sich der Preis nicht, sie zahlen schon heute 5 Euro mehr als Kabelkunden. Anschlüsse mit 500 Mbit/s gibt es nur über das Kabelnetz sowie per Glasfaser. Dieser Anschluss kostet künftig 54,99 Euro monatlich. Eine Besonderheit ist der Gigabit-Anschluss. Dieser kostet per Glasfaser weiterhin 79,99 Euro monatlich. Per Kabel berechnet Vodafone künftig 64,99 Euro. Bislang vermarktet Vodafone den Gigabit-Anschluss per Kabel als Dauer-Promotion-Angebot für 49,99 Euro monatlich. Solltest du hieran Interesse haben, solltest du das Angebot also in jedem Fall bis Dienstag buchen. Eine Verlängerung schließt Vodafone aus.

Nur noch bis Dienstag: Vodafone-Gigabit für 49,99 Euro

Vodafone betont, dass man die Neukunden-Promotion bei allen Tarifen auf neun Monate ausweitet. Zusätzlich fallen Bereitstellungskosten weg und es gibt ein einmaliges Startguthaben von 50 bis 120 Euro. Dadurch werde der rechnerische Preis innerhalb der zwei Jahre Mindestlaufzeit für einige Angebote sogar günstiger. Gleichzeitig forciert man damit aber auch, dass sich die Kunden nach zwei Jahren nach einem anderen, günstigeren Anbieter umschauen.

Stand: 24.11.2023 GigaZuhause 16 GigaZuhause 50 GigaZuhause 100 GigaZuhause 250 GigaZuhause 500 GigaZuhause 1000 Maximale Datenrate DSL 16 Mbit/s Downstream

2,4 MBit/s Upstream 50 Mbit/s Downstream

10 MBit/s Upstream 100 Mbit/s Downstream

40 MBit/s Upstream 250 Mbit/s Downstream

40 MBit/s Upstream Maximale Datenrate Kabel 50 Mbit/s Downstream

25 MBit/s Upstream 100 Mbit/s Downstream

50 MBit/s Upstream 250 Mbit/s Downstream

50 MBit/s Upstream 500 Mbit/s Downstream

100 MBit/s Upstream 1000 Mbit/s Downstream

200 MBit/s Upstream Maximale Datenrate Glasfaser 100 Mbit/s Downstream

50 MBit/s Upstream 250 Mbit/s Downstream

50 MBit/s Upstream 500 Mbit/s Downstream

100 MBit/s Upstream 1000 Mbit/s Downstream

200 MBit/s Upstream Telefon-Flat ja, Festnetz & Vodafone-Mobilfunk Monatliche Grundkosten i.d. ersten 9 Monaten 9,99 Euro 9,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro Monatliche Grundkosten 34,99 Euro 39,99 Euro 44,99 Euro 49,99 Euro 54,99 Euro Kabel: 64,99 Euro

Glasfaser: 79,99 Euro Einmalkosten 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro Startguthaben 0 Euro 50 Euro 80 Euro 100 Euro 100 Euro 120 Euro rechnerische Grundkosten/Monat für 24 Monate 29,36 Euro 26,66 Euro 32,28 Euro 34,57 Euro 37,70 Euro Kabel: 43,15 Euro

Glasfaser: 52,49 Euro hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Keine automatische Änderung für Bestandskunden

In allen Tarifen ist übrigens eine Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze enthalten. In den ersten zwei Jahren gibt es zudem die FritzBox 6660 Cable kostenlos dazu, sofern du dich für Internet per Kabel entscheidest. Als Kabelkunde darfst du ohne schlechtes Gewissen auch das anliegende Kabel-TV-Signal nutzen, das 28 zumeist öffentlich-rechtliche Sender in HD und 69 SD-Sender liefert. Hardware brauchst du hierfür nicht, wenn dein Fernseher einen DVB-C-Empfänger eingebaut hat und du ihn mit der Kabeldose verbindest.

Keine Änderungen gibt es für Bestandskunden. Sie behalten ihre bisherigen Tarife, sofern sie nicht ihren Tarif wechseln. Ein aktiver Tarifwechsel kann sinnvoll sein, wenn du bisher in einem Einfamilienhaus bereits einen Einzel-TV-Vertrag mit Vodafone geschlossen hast. Dieser kostet derzeit 12,99 Euro monatlich. Diese Kosten würden beim Wechsel in die neuen Tarife wegfallen, wodurch sich deine Gesamtkosten in diesem Fall tatsächlich reduzieren können. Dafür musst du dich allerdings schon außerhalb der Mindestvertragslaufzeit befinden.

