Tarif-Kracher: Deutsche Telekom sorgt für gewaltige Verbesserung

Diese Ankündigung hat es in sich: Ab dem 1. August stehen bei der Deutschen Telekom neue Handytarife für Vertragskunden zur Verfügung. Denn ab August verdoppelt die Telekom in allen MagentaMobil-Tarifen das monatlich inkludierte 5G-Datenvolumen, tastet die monatlichen Grundpreise aber nicht an. Ebenso optimiert der Konzern die Tarife an anderer Stelle zugunsten seiner Kunden. Zum Beispiel mit der Einführung eines neuen Einsteigertarifs.

Deutsche Telekom: Neue MagentaMobil-Tarife

Künftig ist es bei der Telekom möglich, zwischen fünf MagentaMobil-Tarifen auszuwählen. Das bekannte Portfolio (MagentaMobil S bis MagentaMobil L) beinhaltet ab August zwischen 20 und 80 GB 5G-Datenvolumen. Für Poweruser steht ferner ein Tarif mit unlimitiertem Datenvolumen (MagentaMobil XL) zur Verfügung. Und für Einsteiger wird ein neuer Tarif (MagentaMobil Basic) mit 5 GB monatlichem 5G-Datenvolumen eingeführt. Grundsätzlich ist eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive.

MagentaMobil Basic mit 5 GB Datenvolumen für 24,95 Euro pro Monat

MagentaMobil S mit 20 GB Datenvolumen für 39,95 Euro pro Monat

MagentaMobil M mit 40 GB Datenvolumen für 49,95 Euro pro Monat

MagentaMobil L mit 80 GB Datenvolumen für 59,95 Euro pro Monat

MagentaMobil XL mit unlimitiertem Datenvolumen für 84,95 Euro pro Monat

Alle Tarife sind mit einem Monat oder zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit zu haben; bei Bedarf auch in Kombination mit einem neuen Smartphone. Mit Smartphone gilt aber immer eine zweijährige Mindestlaufzeit. Inkludiert ist zudem eine WLAN-Flatrate für die Nutzung von Telekom-Hotspots in Deutschland.

Erfreulich für Menschen, die viel im Ausland unterwegs sind: Im Tarif MagentaMobil XL ist künftig auch 5 GB Datenvolumen pro Monat für die Internetnutzung im Ausland in den Ländergruppen 2 und 3 inklusive. Dazu gehören unter anderem die Türkei, die USA, Ägypten, Australien oder auch Indien.

Die neuen MagentaMobil-Tarife der Deutschen Telekom – gültig ab 1. August 2024.

MagentaEins-Kunden erhalten mehr Vorteile

Entscheidest du dich, einen Handyvertrag mit einem Festnetzanschluss und dem IPTV-Angebot MagentaTV zu kombinieren, sinkt die Mobilfunk-Grundgebühr ab dem Tarif MagentaMobil S um 5 Euro pro Monat. Zusätzlich telefonierst du über das Kombi-Produkt Magenta Eins dann vom Festnetz aus in alle deutschen Mobilfunknetze ohne weitere Kosten.

Mehr noch: Wer Mobilfunk- und Festnetzanschluss bei der Telekom kombiniert, darf sich künftig über die MeinMagenta-App einmal pro Tag für eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen auf dem Handy aktivieren. Ist auch MagentaTV am Festnetzanschluss aktiviert, gibt es auf dem Handy sogar zweimal pro Tag eine Stunde Datenvolumen ohne Limit.

Die sogenannte Mobile Happy Hour steht jeden Tag aufs Neue zur Buchung zur Verfügung. Kurz bevor sie endet, erhalten Nutzer eine Nachricht aufs Smartphone. Wer einen MagentaMobil-L-Vertrag auf dem Handy mit einem Festnetzanschluss zu Hause kombiniert, surft auf dem Handy grundsätzlich ohne Volumenlimit.

PlusKarten bleiben weiter erhältlich

Weiter erhältlich bleiben die sogenannten Plus-Karten, die zum ersten Handytarif zubuchbar sind. Die erste Plus-Karte kostet 19,95 Euro Aufpreis im Monat, jede weitere 9,95 Euro. Kinder im Alter zwischen 9 und 17 Jahren zahlen generell 9,95 Euro pro Monat für eine PlusKarte. Gleiches gilt für die MagentaMobil PlusKarte Data für die Nutzung im Tablet oder Laptop. Alle zugebuchten MagentaMobil PlusKarten erhalten automatisch das identische Datenvolumen wie die Hauptkarte.

Telekom MagentaEins-Vorteile ab August 2024.

Weiterhin senkt die Deutsche Telekom die Kosten für Telefonate mit dem Handy außerhalb der EU. Ab dem 1. August gilt in den neuen MagentaMobil-Tarifen in vielen Ländern der Ländergruppe 2 und 3 ein einheitlicher Minutenpreis von 29 Cent für abgehende und ankommende Gespräche. Innerhalb der EU sowie in der Schweiz, Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein nutzen Kunden der Telekom die Inklusivleistungen ihres Tarifs wie zu Hause – ohne zusätzliche Roamingkosten.

Bestandskunden erhalten Wechselmöglichkeit

Die neuen Mobilfunktarife der Deutschen Telekom sind ab dem 1. August online auf telekom.de, im Telekom-Shop sowie im Fachhandel erhältlich. Bestandskunden sollen die Möglichkeit bekommen, nach Ablauf der Mindestlaufzeit ihres Tarifs in einen der neuen Tarife wechseln zu können. Hinzu kommen einmalig 39,95 Euro Anschlusskosten für die Hauptkarte. Für die erste reguläre PlusKarte sind einmalig 19,95 Euro zu zahlen, für alle weiteren PlusKarten einmalig 9,95 Euro.

Jetzt weiterlesen Angriff auf die Telekom: Neue Internet-Tarife schon unterboten