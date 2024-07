Kampfpreise und Gratismonate: Neuer Mobilfunk-Discounter greift an Hayo Lücke 2 Minuten

Ab sofort kannst du von Top-Preisen eines neuen Mobilfunk-Discounters profitieren. Wir zeigen dir, was die neuen 5G-Tarife können und was du im Vergleich mit anderen Allnet-Flatrates am Markt beachten solltest.