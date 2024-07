Kein Scherz: Bei diesem Tarif-Deal mit iPhone 15 Pro sparst du über 2.000 Euro!

Egal, ob für Paare, Geschwister oder für Freunde: Die Doppelkarten-Aktion von O2 ist eine geniale Gelegenheit, um richtig günstig an gleich zwei Tarife zu kommen. Dieser Vielsurfer-Deal samt iPhone 15 Pro sticht mit seiner Ersparnis von krassen 2.086 Euro aber besonders hervor.

Unglaublich, aber wahr: So sparst du hier über 2.000 Euro

Bevor wir uns den Tarif bzw. genauer gesagt die zwei Tarife im Detail anschauen, rechnen wir das Angebot erst einmal durch. Immerhin ist die Ersparnis von über 2.000 Euro wirklich beachtlich und sicherlich der Hauptgrund, warum du auf diesen Artikel geklickt hast.

Für die O2-Verträge mit Allnet-Flat, jeweils 280 GB Datenvolumen und einem iPhone 15 Pro fallen monatlich 49,89 Euro an – wohlgemerkt für beide Tarife zusammen. Hier macht sich dann auch schon ein großer Teil der Ersparnis bemerkbar, denn bereits ein einzelner O2 Mobile XL Vertrag kostet beim Betreiber mit 49,99 pro Monat Euro minimal mehr. Bei dem Bundle musst du allerdings noch 39,99 Euro Anschlusspreis sowie einen einmaligen Gerätepreis von 79 Euro fürs Apple-Handy bezahlen.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Doppel-Bundle so insgesamt rund 1.292 Euro an. Über die gleiche Laufzeit müsstest du für die beiden Einzel-Tarife hingegen schon fast 2.400 Euro zahlen – und da kommt noch das iPhone 15 Pro für mindestens 979 Euro (mit Ausnahme von eBay-Angeboten) dazu. Zusammen wären das 3.378 Euro – wodurch du bei dem Bundle-Deal von MediaMarkt tatsächlich 2.086 Euro sparst!

Wenn du also jemanden kennst, der ebenfalls noch einen Vielsurfer-Tarif braucht, könnt ihr hierbei wirklich einiges sparen. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zum 31. Juli. Viel Zeit bleibt also nicht mehr.

2 x 280 GB, Allnet-Flat & iPhone 15 Pro – Das steckt im Tarif

Die Ersparnis ist also mächtig, doch was steckt überhaupt in den Tarifen? Allen voran das 5G-Datenvolumen von jeweils 280 GB ist beachtlich und selbst für absolute Vielsurfer wahrscheinlich mehr als genug. Durch den Grow-Vorteil kommen jedes Jahr pro Vertrag auch noch 10 GB monatliche mobile Daten on top – die Tarife werden mit der Zeit also sogar noch besser.

In Kombination mit der Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s bist du mit den Verträgen ebenfalls blitzschnell unterwegs und etwa ideal für mobiles Streaming ausgestattet. Abgerundet wird das starke Gesamtpaket von einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenlosem EU-Roaming. Und dann wäre da noch das iPhone 15 Pro: Das exzellente Apple-Handy bekommst du für einmalig 79 Euro zum Tarif dazu. Mehr Details zu diesem top Smartphone, erfährst du in unserem Testbericht.

→ Spare über 2.000 Euro bei diesem Doppel-Tarif mit iPhone 15 Pro