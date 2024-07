Strom und Gas irre günstig: Jetzt handeln oder verlieren!

Die Strom- und Gaspreise sind in den vergangenen Monaten ordentlich gefallen. Wer noch einen Tarif in der Grundversorgung nutzt, schmeißt deswegen ordentlich Geld zum Fenster raus. Denn waren Grundversorgungstarife zu Beginn des Ukraine-Krieges noch preiswerte und gern gesehene Alternativen, sieht es gegenwärtig wieder ganz anders aus. Mit einem Wechsel aus der Strom-Grundversorgung lässt sich sogar so viel Geld sparen wie noch nie. Und auch Gaskunden sparen durch einen Anbieterwechsel im Schnitt über 1.000 Euro. Das hat das Preisvergleichsportal Check24 ausgerechnet.

Stromanbieter wechseln so lukrativ wie nie

So zahle eine vierköpfige Familie mit einem Stromverbrauch von 5.000 Kilowattstunden (kWh) in der Grundversorgung aktuell im Schnitt 2.172 Euro. Umgerechnet entspreche das 43 Cent pro kWh. Bei alternativen Anbietern werden nach Check24-Berechnungen für dieselbe Menge Storm nur 1.352 Euro (27 Cent je kWh) fällig. Eine Familie spare im Schnitt 820 Euro oder rund 38 Prozent pro Jahr. So viel wie noch nie.

Ähnlich sieht es bei einem Single-Haushalt aus. Für 1.500 kWh Strom werden in der Grundversorgung momentan im Schnitt 761 Euro fällig. Bei alternativen Anbietern sind es durchschnittlich hingegen nur 524 Euro. Ein Wechsel bringt als eine Ersparnis von 237 Euro (31 Prozent) im Jahr.

Auch ein Gasanbieterwechsel kann sich lohnen

Vergleicht man die Gaspreise der Grundversorgung mit den Tarifen des Wettbewerbs, lässt sich ebenfalls viel Geld sparen. In der Grundversorgung kosten 20.000 kWh Gas im Schnitt 2.844 Euro. Das sind 14 Cent je kWh. Bei alternativen Anbietern werden für dieselbe Menge Gas nur 1.825 Euro (9 Cent/kWh) fällig. Es lassen sich also 1.019 Euro (36 Prozent) sparen.

Ein Single-Haushalt, der auf einen Gasverbrauch von 5.000 kWh kommt, zahlt in der Grundversorgung dem Vernehmen nach 822 Euro. Bei alternativen Gasversorgern sind es durchschnittlich nur 567 Euro. Im Schnitt können Singles also 255 Euro (31 Prozent) sparen.

Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24, rät, die Preise genau zu vergleichen und kein Geld zu verschenken: „Der Grundversorgungstarif kann jederzeit mit einer zweiwöchigen Frist gekündigt werden. Verbraucher, die aus der Grundversorgung zu einem alternativen Anbieter wechseln, können sich einen günstigen Stromtarif durch eine Preisgarantie für ein Jahr sichern.“ Da lohne sich ein Wechsel auf jeden Fall.