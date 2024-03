Magenta TV 2.0 ist die neue Generation des TV-Angebotes der Deutschen Telekom. Die Telekom bezeichnet diese neueste Version inzwischen nicht mehr als 2.0, sondern als Standard-Dienst. Das Ziel: Möglichst alle Kunden sollen nach und nach von Magenta TV 1.0 auf diese neue Plattform umziehen. Sie bietet mehr Sender, eine andere Nutzeroberfläche, UHD und Dolby Digital. Doch tatsächlich werden auch einige Kunden auf der Strecke bleiben, da ihre bisher genutzten Geräte nicht mehr unterstützt werden.

Magenta TV-Umstellung erfolgt ohne Ankündigung

Die Umstellung von Magenta 1.0 auf den neuen Magenta TV-Dienst erfolgt für die Kunden ohne Vorankündigung. Lediglich eine allgemeine Information, dass es in den kommenden Wochen eine Umstellung gebe, wird im Vorfeld veröffentlicht. Den genauen Termin erfährt der Kunde erst, wenn es soweit ist. Das ist insofern ärgerlich, als dass mit der Umstellung sämtliche in der Cloud gemachten Aufnahmen gelöscht und die programmierten Senderlisten zurückgesetzt sind. Wehren kann sich der Kunde nicht: Ist Magenta TV im Telekom-System (automatisch) umgestellt, gibt es kein Zurück mehr. Blöd auch, wenn man eigentlich schnell eine Sendung anschalten will, dann aber an dem Update kein Weg vorbeiführt und die Minuten ins Land streichen.

Für diese Geräte gibt es keine Zukunft bei der Telekom

Das ist insbesondere auch dann ärgerlich, wenn der Magenta TV-Kunde neben unterstützter Telekom-Hardware auch andere Abspielgeräte genutzt hat. So gibt es beispielsweise für Samsung-Fernseher, die vor 2018 gebaut wurden, keine Magenta TV-App mehr. Das gilt auch für HarmonyOS von Huawei, Fire TV-Geräte von Amazon mit FireOS kleiner 6.0 und den Google Chromecast der Generationen 1 bis 3. Für LG-Fernseher bietet die Telekom bis heute keine App für das eigene TV-Angebot an – egal wie alt oder aktuell die TV-Geräte sind. In allen Fällen musst du auf einen externen Zuspieler, etwa den Magenta TV Stick oder Magenta TV One, ausweichen.

Nutzt du noch einen Media-Receiver der Telekom, so stellt die Telekom dich nicht automatisch um. Das sind etwa der MR400, 401 oder 601 Sat sowie die jeweiligen Zweitreceiver. Denn diese Receiver, die meist eine lokale Festplatte an Bord haben, befinden sich auf einer gänzlich anderen Plattform. Es ist zu erwarten, dass diese von der Telekom eines Tages abgeschaltet wird. Einen Termin gibt es aber nicht. Du kannst deinen Tarif auch proaktiv wechseln, die Receiver sind dann aber nicht mehr nutzbar.

Jetzt weiterlesen TV-Streaming: Die größten Anbieter im Vergleich