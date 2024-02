Magenta TV: Telekom löscht deine Aufnahmen – Das ist der Grund

Magenta TV bietet je nach gebuchtem Tarif bis zu 100 Stunden Aufnahmekapazität für TV-Sendungen. Die Aufnahmen speichert die Telekom in der Cloud. Du kannst sie entsprechend von überall, wo du deinen Magenta TV-Zugang nutzen kannst, abspielen. Doch schon in den kommenden Tagen werden Bestandskunden der Telekom wohl alle bisher gemachten Aufnahmen verlieren. Darauf weist die Telekom ihre Bestandskunden jetzt aktiv hin. Die Einblendung erfolgt bei jedem Nutzer des Angebotes auf der Startseite. Allerdings: Der Hinweis, dass bestehende Aufnahmen gelöscht werden, erfolgt erst ganz am Ende einer langen Nachricht an die Nutzer. Der Grund ist die Umstellung der Magenta TV-Plattform auf Magenta TV 2.0.

Welche Magenta-TV-Kunden sind von der Umstellung betroffen?

Betroffen davon sind alle Kunden, die das Fernseh-Angebot der Telekom über Endgeräte wie Magenta TV One oder den Magenta TV Stick nutzen. Sie werden ab 20. Februar auf die neue Magenta TV 2.0-Plattform umgestellt. Nicht betroffen sind Kunden, die noch Magenta TV-Receiver nutzen. Das sind beispielsweise der MR400, 401 oder 601 Sat sowie die jeweiligen Zweitreceiver. Bei diesen werden mögliche Aufnahmen lokal auf der Festplatte gespeichert. Nutzt du eines dieser Geräte, nutzt du noch einen schon lange nicht mehr vermarkteten TV-Zugang, der technisch komplett anders funktioniert. Du bist von der Umstellung nicht betroffen, solltest aber mittelfristig über einen aktiven Umstieg nachdenken. Denn die alte Plattform wird die Telekom früher oder später abschalten. Mit der Umstellung brauchst du dann aber auch neue Endgeräte.

Zurück zur aktuellen Umstellung: Abgeschafft wird auch die Megathek, das Video on Demand-Angebot der Telekom. Doch zum Glück betrifft die Abschaffung hier nur den Namen. Denn ab sofort heißt das Angebot schlichtweg „MagentaTV+“. Und auch wenn der neue Name das suggeriert: Es ist kein kostenpflichtiges Zusatzangebot, sondern in jedem MagentaTV-Zugang enthalten.

Mit der Umstellung bekommen Bestandskunden aber auch deutlich mehr Sender. So gibt es laut Senderliste der Telekom erstmals die UHD-Sender von RTL und ProSiebenSat.1 zu sehen. Weitere Neuerung: Die zahlreichen Lokalfenster der dritten Programme sind empfangbar. Insgesamt seien es 180 TV-Sender, davon 100 in HD, die auf der neuen Plattform MagentaTV 2.0 zur Verfügung stehen, so die Telekom. Wann genau dein Zugang umgestellt wird, ist unklar. Die Telekom spricht vergleichsweise schwammig davon, dass das „in den Wochen ab dem 20. Februar“ erfolge. Schlimmstenfalls erfolgt deine Umstellung also direkt in der Nacht, nachdem du dir eine neue Aufnahme programmiert hast.

Dass nun die Aufnahmen bei bestehenden MagentaTV-Kunden gelöscht werden, ist die zweite Verschlechterung für Telekom-Bestandskunden binnen weniger Wochen. Erst im Dezember wurde bekannt, dass die meisten neuen Aufnahmen nicht mehr dauerhaft gespeichert, sondern automatisch gelöscht werden.