Nach anderthalb Jahren Pause: Fantasy-Hit erhält zweite Staffel

„Sahmaran“ ist nicht die erste Netflix-Originalserie, die ihre Wurzeln in der türkischen Mythologie finde. Sie gilt jedoch als die bisher beliebteste. Die erste Staffel startete im Januar 2023, am 8. August 2024 soll der Publikums-Liebling fortgesetzt werden. Hast du die erste Staffel des Fantasy-Hits bisher verpasst? Dann wäre nun eine gute Gelegenheit, dich in die acht Folgen bei Netflix zu stürzen.

Sahmaran: Familiendrama mit türkischer Mythologie

„Sahmaran“ basiert auf dem tatsächlichen Mythos rund um Halb-Mensch-halb-Schlangenwesen namens Şahmaran, der unter anderem im Iran, im Irak und Kurdistan verbreitet ist. In den Hauptrollen finden sich Serenay Sarıkaya und Burak Deniz als Şahsu und Maran. Regie zur Fantasy-Serie führte Umur Turagay, der unter anderem für seine Regie von „Hot Skull“ Bekanntschaft erlangte. Mit „Sahmaran“ präsentiert Turagay eine Mischung aus Fantasy-Elementen rund um mystische Kreaturen und einem mitreißenden Familiendrama.

Die Wissenschaftlerin Şahsu aus Istanbul zieht durch ihren Job bedingt nach Adana. Dort lebt ihr Großvater, von dem sich die Familie entfremdet hat. Sie beschließt, den alten Mann damit zu konfrontieren und herauszufinden, warum dieser einst ihre Mutter im Stich gelassen hat. Dabei hält Adana noch weitere Geheimnisse bereit, die ergründet werden wollen. Unter anderem die Frage, was es mit dem geheimnisvollen Mann namens Maran auf sich hat, dessen Schicksal zu sein scheint, immer wieder Şahsus Weg zu kreuzen. Wer auf der Suche nach einer romantisch-dramatischen Serie ist, denen Fantasy-Elemente die nötige Würze verleihen, dürfte mit Sahmaran auf seine Kosten kommen.

Um Neulinge zur Serie nicht zu spoilern, sei hier nicht zu viel darüber verraten, wie Staffel 1 die Zuschauer zurückließ. Einen ersten Einblick darin, was dich in Staffel 2 erwartet, verrät dir dieser Trailer: