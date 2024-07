Fans begeistert: Nächstes GOT-Spin-off in Startlöchern

Schon vor längerem wurde eine dritte Serie rund um die Lande von Westeros angekündigt. „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ basiert auf George R. R. Martins Novelle „Dunk and Egg – Der Heckenritter von Westeros“. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein besonderes Heldenduo, das Westeros in einer Zeit erlebt, als die Targaryen noch den eisernen Thron halten und die Macht von Drachen keineswegs in Vergessenheit geraten ist.

Ein Ritter und sein Knappe in Westeros

Das Duo im Zentrum des neuen GOT-Spinoffs könnte kaum unterschiedlicher sein: Wir lernen den mutigen, jungen Ritter Ser Duncan der Lange sowie seinen kleinen Knappen Aegon kennen. Das Duo besitzt den Spitznamen „Dunk and Egg“, der den Titel der Vorlage prägte. Viel mehr hat HBO über die Handlung des neuen Spin-offs bisher nicht verraten. Wohl jedoch, dass man sich auf mächtige Feinde und gefährliche Heldentaten freuen darf. Ebenso wie „unwahrscheinliche und unvergessliche Freunde“. Der finale Titel der Serie ist bislang nicht bekannt. Da jedoch Ritterlichkeit und ritterliche Werte im Fokus der Handlung stehen, soll dieser in jedem Fall das Wort „Knight“ beinhalten. Die erste Staffel der Serien basiert auf der ersten Novelle „The Hedge Knight“. Da George R. R. Martin selbst an den Drehbüchern mitwirkt, hat der Autor einen tiefen Einblick in den Fortschritt der laufenden Produktion.



Schon vorab war zwar bekannt, dass die Serie 2025 erscheinen soll. Martin zufolge soll das Spin-off bereits Anfang nächsten Jahres seine Premiere feiern. Damit könnte nur rund ein halbes Jahr vergehen, bis wir nach der zweiten Staffel von „House of The Dragon“ mit Nachschub aus Westeros versorgt werden. Ein Ende der Geschichten ist dabei keineswegs in Sicht. Die nächste Staffel von „House of the Dragon“ soll laut HBO bereits 2026 erscheinen. Offensichtlich beabsichtigt das Unternehmen den anhaltenden Erfolg der Spin-offs sicherzustellen, indem Fans in regelmäßigen Abständen mit Inhalten des GOT-Franchises versorgt werden. Da „A Knight of the Seven Kingdoms“ auf einer Kurzgeschichte und nicht einem Roman beruht, fällt die Serie kürzer aus. Die erste Staffel soll lediglich sechs Episoden beinhalten, einen ersten, offiziellen Trailer gibt es zu der Serie bis jetzt nicht.