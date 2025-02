Prime Video: Amazon bringt zahlreiche Neuheiten für alle Kunden

Nutzer von Prime Video aufgepasst: In den kommenden Wochen gehen einige hochinteressante neue Inhalte beim Streamingdienst von Amazon an den Start. Das betrifft nicht nur neue Serien, sondern auch einige neue Filme. Und für Fußball-Anhänger startet obendrein eine neue Dokumentation, die auch Fans, die nicht dem FC Bayern München zugeneigt sind, nicht verpassen sollten. Denn es geht um den Ausnahme-Sportler Thomas Müller, der nicht nur im Vereinsleben, sondern auch im Dress der Nationalmannschaft viel erlebt hat. Aber der Reihe nach.

„Das Rad der Zeit“ Staffel 3: Endlich geht es bei Prime Video weiter

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel schickt Amazon endlich die dritte Staffel von „Das Rad der Zeit“ an den Start. Die Action-Fantasy-Serie, deren erste Staffel nach Angaben von Amazon weltweit 100 Millionen Zuschauer erreichte, basiert auf der Romanreihe von Robert Jordan und wird ab dem 13. März 2025 fortgesetzt. In der Serie erfährt der Bauernjunge Rand al’Thor, dass er der Drachen-Wiedergeborene ist, eine zentrale Figur, die die Welt entweder retten oder zerstören kann. Nachdem er am Ende der zweiten Staffel den mächtigen Ishamael besiegt hat, wächst die Bedrohung für das Licht: Der Weiße Turm ist gespalten, alte Feinde kehren zurück, und die Forsaken setzen alles daran, Rand zu finden. Besonders Lanfear spielt eine wichtige Rolle in Rands Entscheidungen zwischen Licht und Dunkelheit.

„Bosch: Legacy“ Staffel 3: Das große Finale!

Schon länger ist bekannt, dass die Drama-Serie „Bosch: Legacy“ eine dritte und damit letzte Staffel erhalten wird. Im März ist es so weit. Genauer gesagt ab dem 27. März 2025. Titus Welliver schlüpft ein letztes Mal in die Rolle des Ermittlers Harry Bosch. Die Ermittlungen im Mordfall Kurt Dockweiler bringen gefährliche Geheimnisse ans Licht und drohen das Leben der drei Hauptfiguren zu ruinieren. Das Verschwinden einer Familie verfolgt Bosch und zwingt ihn, sich mit den Grenzen der Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. In einem heiß umkämpften Rennen steht Honey „Money“ Chandler kurz davor, die nächste Bezirksstaatsanwältin von Los Angeles zu werden. Und Maddie Bosch wird in eine Reihe brutaler Raubüberfälle verwickelt.

„Twisted Metal“ Staffel 2: Ein Peacock-Original bei Prime Video

Einst für den Streamingdienst Peacock entwickelt, dürfen sich jetzt Nutzer von Prime Video auf die zweite Staffel der Action-Serie „Twisted Metal“ freuen. Ab dem 31. März 2025 geht es in der Verfilmung des bekannten Videospiels wieder ordentlich zur Sache. Die Macher versprechen atemberaubende Actionszenen und nicht zuletzt auch eine Menge beißenden Humor. Wieder tauchen wir in eine postapokalyptische Welt voller durchgeknallter Charaktere ein und dürfen uns auf die wildesten Verfolgungsjagden freuen. Denn alles dreht sich in der zweiten Staffel um ein verrücktes Demolition-Derby-Turnier, das der mysteriöse Calypso organsiert. Es gibt nur ein Problem: 18 Fahrer wollen es gewinnen, lebend bis zur Ziellinie werden es aber sicher nicht alle schaffen.

Titel Staffel abrufbar ab House of David 1 27. Februar 2025 Su Majestad 1 27. Februar 2025 Mission Unknown: Atlantik 1 28. Februar 2025 Paradisstadt 1 7. März 2025 Das Rad der Zeit 3 13. März 2025 The 50 2 24. März 2025 Bosch: Legacy 3 27. März 2025 Twisted Metal 2 31. März 2025 The Bondsman 1 3. April 2025 LOL: Last One Laughing 6 17. April 2025 Drunter und Drüber 1 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Lieber ein bisschen Reality-TV? Kein Problem! Bei Prime Video startet ab dem 24. März die zweite Staffel von „The 50“. In 16 Episoden messen sich 50 der größten Reality-Stars Deutschlands in unterschiedlichen Herausforderungen. Drehort ist ein spektakuläres Schloss und es geht um einen Jackpot in Höhe von 50.000 Euro für einen der Follower der teilnehmenden Stars. Die Jackpot-Summe kann sich aber im Zuge der Spiele nach oben oder auch nach unten verändern.

Neue Inhalte für Filmfans

Für Filmfans geht ab dem 6. März 2025 der Amazon Original Film „Prophezeiung… Liebe“ an den Start. In der Romanze folgt die erfolglose Fotografin Pia einer überraschenden Vorhersage: Wahre Liebe und beruflicher Erfolg sollen sie bei den nächsten fünf Dates finden. Doch das Leben der charmanten, aber chaotischen Pia nimmt eine unerwartete Wendung, als ihre Schwester heiratet und die Familie beginnt, die Heiratsvermittlerin zu spielen. Zusätzlich taucht ihr Ex wieder auf, was sowohl ihr Liebes- als auch Berufsleben ins Chaos stürzt.

Ab dem 27. März 2025 startet wiederum der Original-Film „Holland“. In diesem wilden und unvorhersehbaren Thriller spielt Nicole Kidman die akribische Nancy Vandergroot, eine Lehrerin und Hausfrau im tulpenreichen Holland, Michigan, deren perfektes Leben mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn auf den Kopf gestellt wird. Nancy und ihr befreundeter Kollege kommen einem Geheimnis auf die Spur und müssen feststellen, dass in ihrem Leben nichts so ist, wie es scheint.

Titel verfügbar ab Cuckoo 1. März 2025 Exklusiv-Inhalt Venom: Let There Be Carnage 1. März 2025 Godzilla II: King Of The Monsters 4. März 2025 Thomas Müller - Einer wie keiner 4. März 2025 Amazon Original Doku Horizon: An American Saga Chapter 1 5. März 2025 Exklusiv-Inhalt Prophezeiung... Liebe 6. März 2025 Amazon Original Film Inception 8. März 2025 Doggy Style: Dieser Sommer kommt von hinten 10. März 2025 Exklusiv-Inhalt Joker 13. März 2025 Magpie 14 .März 2025 Exklusiv-Inhalt Chief Of Station 16. März 2025 Exklusiv-Inhalt My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen 17. März 2025 Exklusiv-Inhalt Oppenheimer 20. März 2025 Exklusiv-Inhalt The Bridge 23. März 2025 Exklusiv-Inhalt Justice League 24. März 2025 Zack Snyder's Justice League 24. März 2025 Lassie - Ein Neues Abenteuer 24. März 2025 Exklusiv-Inhalt The Fire Inside 24. März 2025 Exklusiv-Inhalt Holland 27. März 2025 Amazon Original Film Kandahar 28. März 2025 Exklusiv-Inhalt Darkland: The Return 30. März 2025 Exklusiv-Inhalt G20 10. April 2025 Amazon Original Film Nur noch ein kleiner Gefallen 1. Mai 2025 Amazon Original Film

Und dann wäre da noch die eingangs erwähnte Doku über Thomas Müller. Prime-Mitglieder dürfen sich auf einen Einblick in das professionelle und private Leben eines der größten deutschen Fußballspieler aller Zeiten freuen. „Thomas Müller – Einer wie keiner“ wirft einen Blick hinter die Kulissen der öffentlichen Person Thomas Müller, von den bescheidenen Anfängen im ländlichen Bayern und dem Start beim FC Bayern München mit gerade einmal zehn Jahren, bis hin zum Durchbruch auf nationaler und internationaler Bühne. Neben sportlichen Höhepunkten und Tiefschlägen, die seine professionelle Karriere geprägt haben, erleben die Zuschauer auch, mit welchen Herausforderungen Thomas Müller täglich konfrontiert ist. Wir begleiten ihn durch eine dramatische Saison, bis zu seinem tränenreichen Abschied von der Nationalelf bei der Heim-EM. Und wir erleben ihn, gemeinsam mit seiner Familie und seinen Freunden, wie er wirklich ist: ehrlich, authentisch und schlagfertig, eben „Einer wie keiner“.

