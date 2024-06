Fans mussten Geduld beweisen. Mittlerweile sind bereits zwei Jahre vergangen, seitdem wir die erste Staffel von „House of the Dragon“ sehen durften. Die Serie überzeugte nicht nur eingefleischte Fans, sondern auch Kritiker, während sie uns noch tiefer an das Schicksal von Westeros band. Folge eins der zweiten Staffel des Fantasy-Hits ist in der Nacht von 16. Zum 17. Juni 2024 um 3 Uhr nachts erscheinen. In Deutschland kann man die Folge parallel zum US-Start auf Sky und WOW streamen. Im Gegensatz zur ersten Staffel soll jedoch keine lineare Ausstrahlung auf Sky Atlantic erfolgen.

Ab sofort kannst du jede Woche eine der Folgen von „House of the Dragon“ ansehen. Wer Cliffhanger hasst und die Fortsetzung der Geschichte des Hauses Targaryen in einem sehen möchte, sollte sich also bis zum 5. August 2024 gedulden. Alle anderen Zuschauer können bereits jetzt im Geschehen mitfiebern. Damit auch du wieder voll im Geschehen bist, folgt hier eine kurze Erinnerung an das, was gegen Ende der letzten Staffel geschah. Solltest du das Spin-off bisher nicht gesehen haben, solltest du zur Vermeidung von Spoilern hier nicht weiterlesen.

Die Spannungen der Fraktionen zwischen Team Schwarz rund um Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) und Team Grün mit Alicent (Olivia Cooke) und ihren Sohn Aegon (Tom Glynn-Carney) münden schließlich in einem Krieg. Rhaenyra musste bereits den ersten, tragischen Verlust hinnehmen und sinnt entsprechend zum Beginn der neuen Staffel auf Rache für das vergossene Blut ihres Sohns. Wie wir es von „Game of Thrones“ kennen, dürfte auch in diesen Schlachten kaum ein Charakter durch den Plotarmor geschützt sein. Ein erster Trailer zu „House of the Dragon“ verriet uns bereits, dass in dieser Staffel House Stark nicht fehlen wird. Ned Starks Vorfahre Cregan (Tom Taylor) soll seinen Auftritt erhalten. Einen ersten Eindruck davon, was dich in Staffel zwei erwartet, kannst du dir mit diesem Trailer verschaffen:

Weitere Spin-offs neben „House of the Dragon“ geplant

Mit „House of the Dragon“ soll das „Game of Thrones“-Franchise im Übrigen kein Ende finden. Als nächstes Kapitel steht uns die neue Serie „Game Of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms“ bevor, die bereits im Jahr 2025 starten soll. Wer also weiteren Fantasy-Nachschub braucht, um auf die dritte Staffel rund um die Targaryen zu warten, dürfte im kommenden Jahr versorgt werden. Ebenso wurden in jüngster Vergangenheit laut, dass die Planung zu „10.000 Ships“, einer Serie rund um Kriegerprinzessin Nymeria wieder aufgenommen wurde. Wie Autor George R. Martin auf seinem Blog berichtet, arbeitet Pulitzer-Preisträgerin Eboni Booth zurzeit auf dem Drehbuch für eine Pilotfolge zum Projekt. Man darf somit gespannt sein, wie viele Einblicke wir in die Geschichten von Westeros noch erhalten dürfen.