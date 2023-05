Game of Thrones mit weiterem Spin-off-Titel in Aussicht

Mit „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ hat HBO das „Game of Thrones“-Franchise mit einem weiteren Spin-off-Titel versorgt. Die neue Serie beruht auf einer weiteren von George R. R. Martins Romanvorlagen „Dunk and Egg – Der Heckenritter von Westeros“. Im Fokus der Serie soll dabei ein besonderes Heldenduo stehen.

„A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ angekündigt

Die neue Streaming-Plattform Max startet bereits am 23. Mai 2023 in den USA. Im selben Atemzug kündigte HBO ein weiteres „Game of Thrones“ Spin-off an. Bereits jetzt hat der Sender eine Informationsseite zu der neuen Serie eingerichtet, bisher sind jedoch wenige Daten bekannt. Weder wurde veröffentlicht, wer die Rollen übernehmen soll, noch, wann genau die Serie starten wird. Vermutlich kannst du sie erst Ende 2024 oder 2025 sehen. Dank der Exklusivvereinbarungen zwischen HBO und Sky dürfte die Serien kurz nach Start in den USA jedoch wohl auch in Deutschland zu sehen sein.

„A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“, wie der Arbeitstitel der Serie lautet, spielt rund ein Jahrhundert vor den Ereignissen von „Game of Thrones.“ In einem Zeitalter, in dem die Targaryens noch Westeros beherrschen und die Erinnerung an mächtige Drachen noch frisch sind. Im Fokus steht ein ungleiches Heldenduo: ein junger und mutiger Ritter namens Ser Duncan der Lange sowie sein kleiner Knappe Aegon. Beide werden auch mit dem Spitznamen „Dunk and Egg“ bezeichnet, worauf der Titel der Originalstory beruht. HBO spricht von „mächtigen Feinden und gefährlichen Heldentaten“, die auf diese „unwahrscheinlichen und unvergleichlichen Freunde“ warten.

George R.R. Martin nicht an Drehbüchern beteiligt

Laut Aussage von George R.R. Martin auf dessen Blog „Not a blog“ handelt es sich bei der ersten Staffel der Serie um eine Adaption der ersten Novelle „The Hedge Knight“. Sollte das Spin-off zum Erfolg werden, könnten auch die anderen beiden Novellen ihre eigenen Staffeln erhalten. Der Autor selbst wird wohl nicht, wie zunächst vermutet, an den Drehbüchern mitwirken. Er bleibt jedoch als Produzent an der Serienadaption beteiligt. Das Drehbuch zur Pilotfolge ist allem Anschein nach bereits geschrieben und stammt aus der Feder von Ira Parker, der schon an „House of Dragon“ beteiligt war.

Im Zentrum der Serie stehen Ritterlichkeit und ritterliche Werte, weshalb der finale Titel das Wort „Knight“ laut George R. R. Martin beinhalten soll. Zudem gibt der Autor weitere Hoffnung, was andere bisherige genannte Spin-off-Titel in der Planung betrifft. Erst kürzlich habe er etwa gemeinsam mit den Autoren an „The Sea Snake“ gearbeitet und auch das Spin-off „10.000 Ships“ rund um Kriegerkönigin Nymeria werde immer noch bearbeitet.