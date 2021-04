Einer der beliebtesten Sitcoms bekommt jetzt eine Spin-off-Serie. Neun Staffeln lang konnten Fans Teds Geschichte lauschen, wie er die Mutter seiner Kinder kennenlernt. Dabei hat er so einiges mit seinen Freunden Lily, Marshall, Barney und Robin erlebt. Nachdem 2014 die finale Staffel von „How I Met Your Mother“ (HIMYM) gelaufen ist, folgt jetzt der Nachfolger: „How I Met Your Father“.

How I Met Your Father: Das steckt dahinter

Hilary Duff („Lizzie McGuire“) übernimmt dabei die Hauptrolle namens Sophie, wie die Schauspielerin unter anderem auf Instagram bekannt gab. In charakteristischer HIMYM-Manier erzählt sie auch im Spin-off ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Die Geschichte soll dabei in der Gegenwart, also im Jahr 2021, spielen. Ob und wie die beiden Serien allerdings miteinander zusammenhängen ist noch nicht bekannt. Möglicherweise werden die einzigen Parallelen die Erzählperspektive – also Rückblenden – sein sowie die Figurenkonstellation (Freundesgruppe). Die Geschichte dreht sich neben dem Kennenlernen des Vaters außerdem um Sophie, ihre Freunde und, wie sie herausfinden wollen, wie sie sich im Zeitalter der Dating-Apps und unbegrenzten Möglichkeiten verlieben können.

Die Serienschöpfer Carter Bays und Craig Thomas stecken Berichten zufolge auch hinter dem Spin-off der Erfolgsserie. Die beiden haben von 2009 bis 2014 bereits „How I Met Your Mother“ produziert. Das Drehbuch stammt dabei aus den Federn von Isaac Aptaker und Elizabeth Berger, die beide unter anderem bekannt sind aus der Serie „This is Us“ und dem Film „Love, Simon“. Wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet, hat der Streaming-Dienst Hulu zehn Folgen von „How I Met Your Father“ bestellt.

Nicht der erste Versuch

Es ist nicht das erste Mal, das es Ansätze dazu gab, einen Spin-off zu der beliebten Sitcom zu drehen. Direkt nach dem Finale gab es bereits Überlegungen zu einer Serie mit dem Titel „How I Met Your Dad“. Doch nachdem eine Pilotfolge mit Greta Gerwig als Protagoniten gedreht wurde, wurde das Projekt direkt wieder verworfen.

Der Flop verhinderte weitere Unternehmungen, eine Nachfolgeserie für HIMYM zu drehen, nicht. Isaac Aptaker und Elizabeth Berger arbeiteten schon 2016 an einem entsprechenden Drehbuch. Doch mit der Serie „This is Us“, für die beide zuständig waren, scheiterte das Projekt erneut.

Die Serie rund um die Geschichte von Ted und seinen Freunden erfreut sich auch heute noch größter Beliebtheit, sodass ihre Folgen regelmäßig im Fernsehen wiederholt werden. Daneben findest du die Serie derzeit auch im Stream bei Amazon Prime Video, Disney+ und Netflix.