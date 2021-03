Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien im April 2021

Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Und im April 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im April 2021

Brandaktuelle neue Serien gibt es im April 2021 bei Amazon Prime Video nicht. Zumindest nicht im klassischen Sinne. Wenn du aber gerne ein bisschen schmunzeln möchtest, empfehlen wir dir einen Blick auf „LOL: Last One Laughing“. Wer zuletzt lacht, lacht in dieser Show definitiv am längsten: In der sechsteiligen Amazon Original Comedyshow stehen zehn deutsche Comedy-Größen – unter anderem Anke Engelke, Kurt Krömer, Mirko Nontschew und Teddy Teclebrhan – vor der Herausforderung, sechs Stunden lang nicht zu lachen. Alle sind angehalten, sich gegenseitig mit viel Kreativität und vollem Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen zu bringen. All dies findet unter den wachsamen Augen und Kameralinsen von Gastgeber Michael Bully Herbig statt, der jede Gesichtsentgleisung der Comedystars aus seinem Control Room observiert.

Soll es doch lieber eines klassische Serie sein? Dann könntest du „Invincible“ eine Chance geben. Es ist die erste Staffel des Amazon Originals und erzählt ab dem 26. März die Geschichte von Mark, einem 17-jährigen Teenager. Er ist eigentlich wie jeder andere junge Mann in seinem Alter – abgesehen davon, dass sein Vater der mächtigste Superheld der Welt ist, Omni-Man. Als Mark selbst beginnt Kräfte zu entwickeln, entdeckt er, dass das Erbe seines Vaters vielleicht nicht ganz so heldenhaft ist, wie es scheint.

Du wünschst dir ein bisschen mehr Anspruch? Dann könnte die erste Staffel von „La Templanza“ das Richtige für dich sein. Basierend auf dem Bestseller-Roman von María Dueñas spielt das romantische Drama im späten 19. Jahrhundert. Die Amazon Original Serie folgt der Geschichte von Soledad Montalvo und Mauro Larrea, eine erfolgreiche Frau und ein erfolgreicher Mann, deren Schicksale sich an einem faszinierendem Ort zu einer aufregenden Zeit kreuzen. Es ist eine Geschichte darüber, Widrigkeiten zu überwinden und den eigenen Platz in der Welt zu finden, darüber ein Imperium aufzubauen und wie man alles an nur einem Tag verlieren kann – aber auch über Abenteuer in exotischen Ländern und über zweite Chancen.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im April 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab Invincible 1 26. März La Templanza 1 26. März The Magicians 5 26. März Chuck 1-5 1. April Containment 1 1. April Krypton 1-2 1. April Black-Ish 1-6 5. April Swamp Thing 1 9. April The 100 1-7 9. April Pretty Little Liars 1-7 15. April The Underground Railroad 1 14. Mai Herr der Ringe 1 2021 The Devil’s Hour 1 2021 The Expanse 6 2021 A League of Their Own 1 noch unbekannt Bosch 7 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 1 noch unbekannt Star Trek: Picard 2 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im April 2021

Soll es statt einer Serie lieber ein Film sein? Dann kannst du dich bei Prime Video im April 2021 unter anderem auf zwei Eigenproduktionen von Amazon freuen. In „Voyagers“ steht ab dem 30. April die Zukunft der menschlichen Rasse auf dem Spiel. Eine Gruppe junger Männer und Frauen, die auf Intelligenz und Gehorsam getrimmt sind, begeben sich auf eine Expedition, um einen fernen Planeten zu kolonisieren. Aber als sie beunruhigende Geheimnisse über die Mission aufdecken, trotzen sie ihrem Training und erkunden ihre primitive Natur. Während das Leben auf dem Schiff im Chaos versinkt, sind Angst, Lust und der unstillbare Hunger nach Macht ihre ständigen Begleiter.

Details zu weiteren Film-Neustarts bei Prime Video – dazu zählen im April 2021 unter anderem „The Legend of Tarzan“, „Blutzbrüdaz“ und der Dokumentationsfilm „Schwarze Adler“, kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Anmerkungen Harry Potter 1-8 26. März Liebe Zwischen den Meeren 26. März Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 26. März The Goldfish 26. März Legacy of Lies 27. März Papillon 27. März Outbreak 29. März Everest 31. März John Wick 1. April Army of One 2. April Blutzbrüdaz 3. April Snitch Ein Riskanter Deal 3. April All Inclusive (Couples Retreat) 4. April Bad Samaritan Im Visier Des Killers 4. April Tomiris 4. April Framing Britney Spears 5. April Amazon Exclusive Girl On The Train 5. April Grandma's Boy 5 April The Factory 6. April The Secret: Traue dich zu träumen 6. April Ask the Dust 7. April 47 Ronin 8. April Black Water: Abyss 11. April Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 12. April Cowspiracy: The Sustainability Secret 12. April Radioactive 12. April Gold 13. April Wie durch ein Wunder (Charlie St. Cloud) 13. April The Festival 14. April Schwarze Adler 15. April Wonder Woman 15. April The Legend of Tarzan 16. April American Sniper 17. April Follow Me 18. April Winchester 19. April Schlingensief - In Das Schweigen Hineinschreien 20. April 3096 Tage 21. April Stay 21. April Heiter Bis Wolkig 22. April The Propaganda Game 22. April The Climb 23. April The Vigil 23. April American Beauty 24. April Aus dem Nichts 24. April Zauber der Liebe (Feast Of Love) 24. April Body of Lies 25. April Ender's Game Das Große Spiel 28 April Better Living Through Chemistry 29. April Run 30. April Voyagers 30. April Amazon Exclusive

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.

