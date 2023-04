Sky: Neuheiten im Überfluss vor dem Start

Pay-TV-Kunden von Sky und Abonnenten des zugehörigen Streamingdienstes Wow können sich im Mai 2023 auf verschiedene neue Inhalte freuen. Nicht nur das deutsch-österreichische Erfolgsformat „Der Pass“ geht in eine neue Runde, sondern beispielsweise auch die HBO-Produktion „Perry Mason“. Das Leben von Dwayne „The Rock“ Johnson wird in der bereits dritten Staffel von „Young Rock“ noch ausführlicher beleuchtet und Fantasy-Fans dürfen sich auf den zweiten Teil der zweiten Staffel von „La Brea“ freuen. Aber der Reihe nach.

„Der Pass“ Staffel 3 bei Sky und Wow vor dem Start

Krimi-Fans stehen die Türen zur bereits dritten Staffel von „Der Pass“ offen. Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek sind in der Thrillerserie in acht neuen Episoden wieder in ihren bekannten Hauptrollen zu sehen und müssen das Rätsel hinter einer Reihe von mysteriösen Morden lösen. Es wird das letzte Mal sein, dass Ellie Stöcker und ihr österreichischer Kollege Gedeon gemeinsam ermitteln, denn die dritte Staffel von „Der Pass“ wird gleichzeitig auch die letzte sein. Im linearen Programm von Sky laufen die neuen Episoden ab dem 4. Mai 2023 bei Sky One.

Staffel 2 von „Perry Mason“ angekündigt

Ebenfalls dem Crime-Segment ist die HBO-Serie „Perry Mason“ zuzuordnen. Und ab dem 8. Mai 2023 startet die zweite Staffel bei Sky Atlantic und Wow durch. Und darum geht’s: Auch als Anwalt versucht Perry Mason im Los Angeles der 30er-Jahre einen Mord aufzuklären – und stößt auf eine Verschwörung. Die US-Serienschmiede HBO erzählt von seinen Ursprüngen – und erfindet Perry Mason völlig neu, verspricht Sky in einer Ankündigung.

„Young Rock“ Staffel 3: Neue Details zum Megastar

Bei Sky Comedy und Wow kannst du ab dem 10. Mai 2023 die bereits dritte Staffel von „Young Rock“ sehen. Von der WrestleMania nach Hollywood: Staffel 3 der pseudoautobiografischen Comedyserie folgt Dwayne Johnson bei seinem Aufstieg vom unbekannten Wrestler in der WWE bis zum Action-Superstar.

„La Brea“: Sky zeigt zweite Hälfte der zweiten Staffel

Science-Fiction gepaart mit Fantasy: Das ist „La Brea“. Und ab dem 14. Mai 2023 sind bei Sky One und Wow sieben weitere Episoden der zweiten Staffel zu sehen. Die Ausgangssituation der Serie klingt kurios: Menschen stürzen in ein Erdloch und finden sich in einer Parallelwelt fernab der Gegenwart wieder. In den neuen Folgen von Staffel 2 finden sich Eve und Gavin zurück in der Steinzeit wieder. Werden sie einen Weg zurück nach Hause finden?

„White House Plumbers“ – Neue Serie mit Woody Harrelson

Ganz neu startet bei Sky Atlantic und Wow schon ab dem 2. Mai 2023 die Serie „White House Plumbers“. Woody Harrelson und Justin Theroux sollen darin als Agenten die Präsidentschaft von Richard Nixon retten – und bringen ihn stattdessen zu Fall. Im Kern handelt es sich bei der neuen Produktion um eine Polit-Satireserie aus dem Hause HBO, die sich um den „Watergate“-Skandal dreht.

Das sind nur einige ausgewählte Höhepunkte an Serien, die in den kommenden Wochen neu bei Sky und Wow zu sehen sind. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu allen bevorstehenden Neustarts.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen White House Plumbers 1 2. Mai 2023

23. Mai 2023 Sky Q / Wow

Sky Atlantic Der Pass 3 4. Mai 2023 Sky One Sergio Leone: The Italian Who Invented America 1 5. Mai 2023 Sky Documentaries Sky Original Perry Mason 2 8. Mai 2023 Sky Atlantic Zwei Seiten des Abgrunds 1 8. Mai 2023 Warner TV Serie The Good Doctor 6b 9. Mai 2023 Sky One Young Rock 3 10. Mai 2023 Sky Comedy La Brea 2b 14. Mai 2023 Sky One Tierische Mamas 1 14. Mai 2023 Sky Nature The Equalizer 3 15. Mai 2023 Sky One S.W.A.T. 6b 17. Mai 2023 Sky One Jagd nach dem Regen 1 20. Mai 2023 Sky Nature Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat 1 21. Mai 2023 Sky Documentaries Sky Original Never Seen Again 1 22. Mai 2023 Sky Crime Rain Dogs 1 23. Mai 2023 Sky Comedy O. J. Simpson – Lügen, Mord & Manipulation 1 24. Mai 2023 Sky Crime Professor T 1 30. Mai 2023 Sky Krimi The Idol 2 5. Juni 2023 Sky Paris Police 1905 2 8. Juni 2023 Sky Atlantic And Just Like That… 2 Juni 2023 Sky Drift – Partners in Crime 1b Herbst 2023 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 3 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] Mayfair Witches 1 2023 Sky Unwanted 1 2023 Sky White House Plumbers 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky und Wow im Mai 2023

Alternativ kannst du dich als Abonnent des Sky Cinema Pakets im Mai 2023 aber auch über neue Filme freuen. Etwa auf Action mit Bruce Willis im Rachemodus. „Detective Knight: Rouge“ nimmt dich mit auf packende Verbrecherjagd von Los Angeles bis New York. Ungleich lustiger geht es in der „Känguruh-Verschwörung“ zu. Horror-Fans kommen unterdessen in „Halloween Ends“ voll auf ihre Kosten.

Detective Knight: Rogue (1. Mai 2023)

Operation Fortune (5. Mai 2023)

Supercool (6. Mai 2023)

Warten auf Bojangles (8. Mai 2023)

Halloween Ends (12. Mai 2023)

Lyle – Mein Freund das Krokodil (13. Mai 2023)

Der Beste Film aller Zeiten (15. Mai 2023)

Bros (20. Mai 2023)

Goliath – Im Netz der Lügen (22. Mai 2023)

Die Känguru-Verschwörung (26. Mai 2023)

Gasoline Alley (27. Mai 2023)

Mia and me – Das Geheimnis von Centopia (28. Mai 2023)

Der junge Häuptling Winnetou (29. Mai 2023)

Jetzt weiterlesen Sky Bundesliga: Jetzt gibt’s auch Fußball live & kostenlos bei Youtube