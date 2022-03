Neue "Game of Thrones"-Serie kommt noch 2022 nach Deutschland

Schon länger ist klar, dass in der neuen Serie „House of the Dragon“ die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor „Game of Thrones“ erzählt wird – basierend auf Geroge R.R. Martins Roman „Fire & Blood“. Auch die Tatsache, dass in der Serie feuerspeiende Drachen eine tragende Rolle einnehmen, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt steht fest, wo und wann die Premiere im deutschen Fernsehen zu sehen ist. Die zehnteilige HBO-Produktion startet parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst Sky Ticket. Und natürlich wird ein Abruf auch für alle Pay-TV-Kunden von Sky über den Sky Q Receiver möglich sein.

Startschuss der neuen „Game of Thrones“-Serie erfolgt am 22. August

Auch wenn endgültige Details offenbar noch zu klären sind, geht Sky davon aus, dass bereits direkt zum Start neben der englischsprachigen Originalfassung auch eine deutsche Synchronisation verfügbar ist. Am Abend des 22. August soll die erste Folge von „House of the Dragon“ dann auch im linearen Fernsehen bei Sky Atlantic zu sehen sein – natürlich zur Prime Time um 20:15 Uhr. Insgesamt umfasst die erste Staffel zehn Episoden.

Romanautor George R.R. Martin ist als einer der ausführenden Produzenten mit von der Partie, bestimmt also die inhaltlichen und finanziellen Rahmenbedinungen mit. Ihm stehen Ryan Condal („Colony“) und Miguel Sapochnik zur Seite. Sapochnik soll wie in „Game of Thrones“ in einzelnen Episoden auch als Regisseur fungieren – unter anderem in der Auftaktepisode. Auch Sara Hess („Dr. House“) ist als Executive Producer vorgesehen, genauso wie Jocelyn Diaz, Vince Gerardis und Ron Schmidt. Als weitere Regisseure wurden Clare Kilner und Geeta V. Patel sowie Greg Yaitanes verpflichtet.

Charakterbeschreibungen aus „House of the Dragon“

Ferner hat Sky in einer Mitteilung erklärt, mit welchen Charakteren in „House of the Dragon“ zu rechnen ist. Viele der Schauspieler sind zwar noch weitgehend unbekannt, doch genau das, sei auch eine große Chance für die Serie, ist Produzent und Autor Martin überzeugt. Wir dokumentieren die wichtigsten Charakterbeschreibungen an dieser Stelle in Stichpunkten:

Paddy Considine spielt König Viserys Targaryen, der von den Lords von Westeros auf dem Großen Rat von Harrenhal zum Nachfolger des alten Königs Jaehaerys Targaryen gewählt wurde. Viserys ist ein warmherziger, freundlicher und anständiger Mann, der nur das Erbe seines Großvaters weiterführen möchte. Doch aus guten Männern werden nicht unbedingt große Könige.

Matt Smith ist Prinz Daemon Targaryen, jüngerer Bruder von König Viserys und Thronfolger. Daemon ist ein unvergleichlicher Krieger und Drachenreiter und besitzt das wahre Blut des Drachens. Doch es heißt, dass die Götter bei der Geburt eines Targaryen eine Münze in die Luft werfen…

Olivia Cooke ist Alicent Hightower, die Tochter von Otto Hightower, der Rechten Hand des Königs, und die anmutigste Frau in den Sieben Königreichen. Sie wuchs im Roten Bergfried auf, nahe beim König und seinem engsten Kreis; sie besitzt sowohl höfische Anmut als auch einen ausgeprägten politischen Scharfsinn.

Emma D’Arcy ist Prinzessin Rhaenyra Targaryen, das erstgeborene Kind des Königs, sie ist von reinem valyrischem Blut und eine Drachenreiterin. Viele würden sagen, dass Rhaenyra mit allem geboren wurde… Aber sie wurde nicht als Mann geboren.

Steve Toussaint ist Lord Corlys Velaryon, „Die Seeschlange“. Lord des Hauses Velaryon, einer valyrischen Blutlinie, die so alt ist wie das Haus Targaryen. Als „Die Seeschlange“, der berühmteste nautische Abenteurer in der Geschichte von Westeros, baute Lord Corlys sein Haus zu einem mächtigen Sitz auf, der sogar reicher ist als die Lannisters und die größte Flotte der Welt besitzt.

Eve Best ist Prinzessin Rhaenys Targaryen, eine Drachenreiterin und Ehefrau von Lord Corlys Velaryon, „Die Königin, die es nie gab“, wurde beim Großen Rat als Thronfolgerin übergangen, weil das Reich ihren Cousin Viserys bevorzugte, nur weil er männlich war.

Fabien Frankel ist Ser Criston Cole, von dornischer Abstammung und Sohn des Verwalters des Lords von Blackhaven. Cole hat keinen Anspruch auf Land oder Titel; alles, was er zu seinem Namen hat, sind seine Ehre und seine übernatürlichen Fähigkeiten mit dem Schwert.

Sonoya Mizuno ist Mysaria, die mit nichts nach Westeros kam und so oft verkauft wurde, dass sie sich nicht mehr erinnern kann. Sie hätte an ihrem Schicksal zerbrechen können, stattdessen stieg sie zur vertrauenswürdigsten – und unwahrscheinlichsten – Verbündeten von Prinz Daemon Targaryen, dem Thronfolger, auf.

Rhys Ifans ist Otto Hightower. Als Hand des Königs dient Ser Otto loyal und treu seinem König und seinem Reich. In seinen Augen ist Daemon, der Bruder des Königs, die größte Bedrohung als Thronfolger für das Reich.

Details zu weiteren Nebenrollen bei Sky

Auf seiner Homepage hat Sky bereits ein umfangreiches Special zu „House of the Dragon“ veröffentlicht. Dort sind unter anderem weitere Details zu zahlreichen Nebenrollen der Serie zu finden. Und solltest du schon mal einen Blick auf die ersten Bilder werfen wollen: In einem ersten Trailer ist genau das bereits möglich.

„Götter, Könige, Feuer und Blut. Träume machten uns nicht zu Königen, es waren die Drachen“, sagt Prinz Daemon Targaryen. Man darf also davon ausgehen, dass den Drachen, die schon in „Game of Thrones“ für spektakuläre Bilder sorgten, auch in „House of the Dragon“ eine wichtige Rolle einnehmen. Und Prinz Daemon darf selbst auch auf einem solchen Platz nehmen. Denn er ist der Reiter des Drachen Caraxes.

Matt Smith spielt in „House of the Dragon“ Prinz Daemon Targaryen.

Und dem Vernehmen nach ist Caraxes genauso aufbrausend wie der Prinz selbst. Matt Smith scherzte schon vor einigen Wochen: „Caraxes ist groß, rot und wütend. Ein wirklich wütender Drache. Meiner ist der wütendste von allen Drachen. Es gibt keinen wütenderen Drachen als Caraxes. Er ist ein richtig launischer Mistkerl.“ Wenn das nicht Lust auf mehr macht, was dann? In den kommenden Wochen bis zum offiziellen Serienstart dürfen wir uns sicher noch auf viele weitere Details freuen.