Sky im Jahr 2022: Aktuelle Filme und Serien im Überblick

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV– und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir Monat für Monat über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im November 2021 kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten, sondern auch Serien-Neustarts.

Neue Serien bei Sky im Januar 2022

Schon seit Ende Dezember 2021 kannst du bei Sky die finale Staffel der Mafia-Serie „Gomorrah“ sehen. Und im Laufe der kommenden Wochen kommen zahlreiche Serien-Fortsetzungen dazu. Etwa die zweite Staffel von „Der Pass“ oder auch die zweite Staffel von „Euphoria“. Die steht zunächst aber nur im englischsprachigen Original zur Verfügung. Die deutsche Fassung ist für April 2022 im Programm von Sky eingeplant. Im Januar ganz neu im Programm von Syfy und damit ebenfalls von Sky-Kunden empfangbar: die Serie zur Kult-Mörderpuppe „Chucky“.

Alle wichtigen Informationen zu den Serien-Highlights bei Sky im Januar haben wir für dich in einer separaten News zusammengetragen. Zudem kannst du dir in der nachfolgenden Tabelle einen Überblick dazu verschaffen, welche Serien im Programm von Sky in den kommenden Wochen anlaufen sollen.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Yellowjackets 1 28. Dezember 2021 Sky Atlantic Gomorrah 5 30. Dezember 2021 Sky Atlantic It’s always sunny in Philadelphia 13 & 14 11. Januar 2022 Sky Comedy Mord in Genua – Ein Fall für Petra Delicato 1 15. Januar 2022 Sky Krimi Fantasy Island 1 16. Januar 2022 Sky One Chucky 1 19. Januar 2022 Syfy L’Ora – Worte gegen Waffen 1 19. Januar 2022 Sky Atlantic Der Pass 2 21. Januar 2022 Sky One Bloods 1 26. Januar 2022 Sky Quatsch Comedy Club 5 27. Januar 2022 Sky Comedy The Fear Index 1 Februar 2022 Sky Atlantic Euphoria 2 April 2022



(OV ab 10. Januar 2022 über Sky Ticket / Sky Q) Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Landscapers 1 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht Anfang 2022 ins Programm von Sky kommen.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Abruf über Sky Q sehen. Außerdem steht Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Neue Filme bei Sky im Januar 2022

Außerdem kannst du dich im Januar 2022 natürlich auch wieder auf zahlreiche neue Filme bei Sky freuen.

Die Croods – Alles Auf Anfang (1. Januar 2022)

Nomadland (1. Januar 2022)

In the Heights – Rhythm of New York (5. Januar 2022)

Space Jam: A New Legacy (7. Januar 2022)

Hard Kill (8. Januar 2022)

The Jesus Rolls (10. Januar 2022)

Redemption Day (14. Januar 2022)

Willy’s Wonderland (15.Januar 2022 )

Fondue der Liebe (17. Januar 2022)

No Sudden Move (21. Januar 2022)

Monsters of Man (22. Januar 2022)

Don’t Tell A Soul (24. Januar 2022)

Bereit für einen Prinzen (26. Januar 2022)

Drachenreiter (28. Januar 2022)

One Night in Bangkok (29. Januar 2022)

Charm City Kings (31. Januar 2022)

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.