WOW: Sky steht vor großen Veränderungen Thorsten Neuhetzki 3 Minuten

Bei Sky wird es in den kommenden Tagen gravierende Veränderungen geben. Der bisherige Streaming-Dienst Sky Ticket, mit dem man einst in Konkurrenz zu Netflix gegangen war, wird eingestampft. Stattdessen startet man mit „WOW“. Was steckt dahinter?