Es begann im Jahr 2022 mit der Netflix-Adaption von „The Sandman“. Die Serie war ein großer Erfolg für den Streaming-Giganten aus den USA, doch lange Zeit blieb ungewiss, ob man je eine zweite Staffel sehen würde. Mittlerweile ist die Fortsetzung bereits bestätigt, ein genaues Datum zum Start gibt es jedoch bisher nicht. Wer sich die Wartezeit bis zur Fortsetzung versüßen möchte, für den dürfte das Spin-off „Dead Boys Detectives“ die perfekte Lösung darstellen. Schon am 25. April 2024, also am kommenden Donnerstag, startet das neue Serien-Highlight bei Netflix. Die Serie basiert auf der beliebten Comic-Reihe von Neil Gaiman und spielt ebenfalls im „Sandman“-Universum.

Dead Boy Detectives: Besondere Fälle verlangen nach speziellen Ermittlern

Die Freundschaft von Charles und Edwin könnte nicht besonderer sein. Der Tod hat sie nicht getrennt, sondern ihre Begegnung erst ermöglicht. Denn sie wurden in verschiedenen Jahrzehnten geboren und mussten das Leben erst hinter sich lassen, um einander zu finden. Die beiden Ermittler sind Geister, die gemeinsam die Agentur Dead Boy Detectives gegründet haben, um sich jenen Fällen zu widmen, die die Sterblichen an ihre Grenzen bringen. Unterstützung erhalten Edwin Payne (George Rexstrew) und Charles Rowland (Jayden Revri) dabei von ihrer Freundin Niko (Yuyu Kitamura) sowie der Hellseherin Crystal (Kassius Nelson). Mit vereinten Kräften setzen sie alles daran, die mysteriösesten übernatürlichen Fälle in der Welt der Sterblichen aufzuklären. Gemeinsam widersetzen sich die besten Freunde allem, was sich ihnen in den Weg stellt. Ganz gleich, ob sie sich dabei gegen böse Hexen, die Hölle oder sogar gegen den Tod selbst behaupten müssen.

Insgesamt acht Folgen spendierte Netflix der Comic-Adaption. Die Serien vereint Mystery-, Fantasy- und Thrillerelemente in einer ausgewogenen Mischung, die großes Unterhaltungspotenzial verspricht. Wen die düstere Fantasywelt von „Sandman“ bereits überzeugen konnte, der dürfte seine Freude mit dem Spin-off haben. Einen ersten Auftritt hatte das ermittelnde Geister-Duo übrigens bereits in der dritten Staffel von „Doom Patrol“. Damals wurden Edwin und Charles jedoch noch Ty Tennant und Sebastian Croft verkörpert. Für die Serien-Adaption hat Netflix die Geister-Detektive mit Jayden Revri und Newcomer George Rexstrew neu besetzt. Produziert wurde die Serie von Greg Berlanti sowie Jeremy Carver und Sarah Schechter als ausführenden Produzenten. Neben den Hauptdarstellern sind Jenn Lyon, Briana Cuoco, Lukas Gage, David Iacono und Ruth Connell in weiteren Rollen zu sehen.

Wenn du selbst einen ersten Vorgeschmack auf die sonderbare und übernatürliche Welt der „Dead Boys Detectives“ erhalten möchtest, haben wir hier einen passenden Trailer für dich: