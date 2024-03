Die Thriller-Serie soll zum 30. Mai bei Netflix erscheinen. Sie umfasst 6 Episoden, die von der Emmy-Gewinnerin Abi Morgan produziert werden. Morgan erlangte Bekanntheit für Serien wie „The Iron Lady“, „The Hour“ und „The Split – Beziehungsstatus ungeklärt“. Neben Morgan ist Lucy Forbes ausführende Produzentin der Serie. In „Eric“ nimmt Sherlock-Star Benedict Cumberbatch die Rolle eines hilflosen Vaters ein, der nach seinem verschwundenen Sohn sucht. Damit haucht Netflix dem Albtraum aller Eltern Leben ein.

„Eric“ – echte Monster lauern nicht unterm Bett

Die Crime-Thriller-Serie „Eric“ spielt im New York der 80er-Jahre. Vater Vincent (Benedict Cumberbatch) arbeitet als bekannter Puppenspieler und Schöpfer der beliebten Kindersendung „Good Day Sunshine“. Das Zentrum seines Lebens stellt sein 9-jähriger Sohn Edgar (Ivan Howe) dar. Eines Tages ändert sich das idyllische Leben der Familie vollständig. Edgar verschwindet plötzlich auf dem Weg zur Schule, alle Spuren scheinen im Sande zu verlaufen. In seiner Verzweiflung wendet sich Vincent den einzigen Hinweisen zu, die er noch finden kann. In den Skizzen seines Sohnes entdeckt er Zeichnungen einer blauen Monsterpuppe namens „Eric“. Für den Vater ist klar, das Verschwinden seines Sohns muss mit Erics Fernsehauftritt zusammenhängen. Völlig getrieben von der Überzeugung, dass dies der einzige Weg sei, seinen Sohn wiederzufinden, stößt der Mann alle von sich. Bis nichts mehr Anderes an seiner Seite steht als die Monsterpuppe …

Netflix‘ Thriller-Serie Eric lässt den Albtraum aller Eltern wahr werden

Einen offiziellen Trailer von Netflix gibt es bisher nicht für „Eric“, lediglich einige von Fans erstellte Trailer, die erste, kurze Szenenausschnitte aufgreifen. Neben Benedict Cumberbatch zählen Schauspieler wie Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Dan Fogler, Phoebe Nicholls. Clarke Peters, David Denman, Bamar Kane, Adepero Oduye, Roberta Colindrez sowie Alexis Molnar zur bisher bekannten Besetzung der Thriller-Serie. Neben seiner Rolle als Vincent ist Cumberbatch ebenfalls als Executive Producer an „Eric“ beteiligt.

