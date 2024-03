Eines der Highlights dürfte im April bei Netflix zweifelsohne die neue Action-Serie „Crooks“ sein. Klingt englisch, ist aber eine deutsche Produktion. Und zwar vom Schöpfer von „4 Blocks“, Marvin Kren, der nicht nur als Produzent, sondern auch als Regisseur fungiert. Und mit Frederick Lau ist sogar ein Hauptdarsteller mit von der Partie, der auch in der ersten Staffel von „4 Blocks“ schon für Begeisterung sorgte. Aber worum geht es ab dem 4. April 2024 nun in den acht Episoden von „Crooks“ überhaupt?

„Crooks“ bei Netflix – „4Blocks“ lässt grüßen

Charly (Frederick Lau) lebt mit seiner Familie ein ruhiges Leben in Berlin, bis er von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt wird. Alte “Bekannte” bedrohen das Leben seiner Familie und zwingen ihn zum Raub einer wertvollen Münze. Joseph (Christoph Krutzler), Fahrer eines Clans aus Wien, soll die Beute nach Österreich bringen. Doch der gut durchdachte Plan geht schief, es kommt zu einer Schießerei, jemand stirbt. Unweigerlich kollidieren die Schicksale von Charly und Joseph. Sie müssen fliehen und Charlys Familie in Sicherheit bringen. Doch die Clans aus Berlin, Wien und Marseille sind ihnen auf den Fersen. Ein actiongeladener Roadtrip über drei Ländergrenzen hinweg beginnt.

Thriller-Serie „Ripley“ ebenfalls neu im Netflix-Programm

Wie „Crooks“ ist auch eine neue Thriller-Serie ab dem 4. April 2024 bei Netflix verfügbar: „Ripley“. Der junge Tom Ripley (Andrew Scott) schlägt sich im New York der frühen 1960er-Jahre mit Gelegenheitsarbeiten und kleinen Betrügereien durch. Als er den Auftrag eines wohlhabenden Mannes annimmt, nach Italien zu reisen und dessen abtrünnigen Sohn zur Rückkehr nach Hause zu bewegen, ist dies der erste Schritt in ein komplexes Leben voller Täuschung, Betrug und Mord. Die in Kürze bei Netflix startende Drama-Miniserie basiert auf den erfolgreichen Tom-Ripley-Romanen von Patricia Highsmith.

Für Horror-Fans: „Parasyte: The Grey“

Wiederum ab dem 5. April 2024 geht bei Netflix die südkoreanische Horror-Serie „Parasyte: The Grey“ an den Start. Für schwache Nerven ist sie aber nichts. Denn Parasiten übernehmen hier gewaltsam die Kontrolle über menschliche Wirtskörper und gewinnen immer mehr an Macht. Nun muss sich die Menschheit gegen die wachsende Bedrohung wehren. Klingt ein wenig so, als bediene sich die Serie an Inhalten aus der erfolgreichen Vampir-Serie „The Strain“, sie entwickelt sich aber in eine andere Richtung.

Fantasy-Fans aufgepasst: „Dead Boy Detectives“ startet

Eine weitere neue Netflix-Serie geht ab dem 25. April 2024 an den Start: „Dead Boy Detectives“. Die Jugendlichen Edwin Payne (George Rexstrew) und Charles Rowland (Jayden Revri) stecken hinter der Agentur Dead Boy Detectives. Sie wurden in verschiedenen Jahrzehnten geboren und begegneten sich erst im Tod. Denn Edwin und Charles sind nicht nur beste Freunde, sondern auch Geister, die Geheimnissen auf die Spur kommen. Sie geben alles, um füreinander einzustehen. Wenn es sein muss, sogar auf der Flucht vor bösen Hexen, der Hölle und dem Tod selbst. Mithilfe der Hellseherin Crystal (Kassius Nelson) und ihrer Freundin Niko (Yuyu Kitamura) gelingt es ihnen, einige der mysteriösesten übersinnlichen Fälle der Welt der Sterblichen zu knacken.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu allen Serien-Neustarts bei Netflix in den kommenden Wochen. Berücksichtigt sind entsprechend unter anderem auch die nagelneue Thriller-Serie „Die Entführung des Fluges 601“ und die neue Drama-Serie „Rentierbaby“, für die übrigens noch kein Startdatum feststeht.

Serie Staffel verfügbar ab 3 Body Problem 1 21. März 2024 Buying Beverly Hills 2 22. März 2024 The Believers 1 27. März 2024 Ist das Kuchen? 3 29. März 2024 Die magische Prank-Show mit Justin Willman 1 1. April 2024 Sherlock 1-4 1. April 2024 Vorstadtweiber 1-6 1. April 2024 Crooks 1 4. April 2024 Ripley 1 4. April 2024 Parasyte: The Grey 1 5. April 2024 Anthracite 1 10. April 2024 Die Entführung des Fluges 601 1 10. April 2024 Unlocked: A Jail Experiment 1 10. April 2024 Der Vogel und die Löwin: Staffel 3 3 11. April 2024 Heartbreak High: Staffel 2 2 11. April 2024 Mittsommernacht 1 11. April 2024 Good Times 1 12. April 2024 The Circle: USA: Staffel 6 6 17. April 2024 Böses Spiel 1 17. April 2024 Bros 1 18. April 2024 The Upshaws: Teil 5 5 18. April 2024 Briganti: Das Gold des Südens 1 23. April 2024 Fight for Paradise: Wem kannst Du trauen? 1 24. April 2024 Mit zitternden Händen 1 24. April 2024 Dead Boy Detectives 1 25. April 2024 Der Fall Asunta 1 26. April 2024 Fiasco 1 30. April 2024 Rentierbaby 1 April 2024 Bridgerton 3b 13. Juni 2024 Bridgerton 3a 16. Mai 2024

Neue Filme bei Netflix im April 2024

Abseits der zahlreichen Serien-Neustarts darfst du dich im April aber auch auf einige neue Filme freuen, die du als Abonnement von Netflix sehen darfst. Etwa der zweite Teil des Science-Fiction-Blockbusters „Rebel Moon“ oder das fiktive Drama „Scoop – Ein royales Interview“, das nach wahren Begebenheiten erzählt, wie es Journalistinnen der BBC-Sendung „Newsnight“ gelang, ein skandalöses Interview mit Prinz Andrew durchzuführen.

Titel Verfügbar ab Shirley 22. März 2024 The Equalizer 3 – The Final Chapter 26. März 2024 Kein Druck 27. März 2024 Ruhe in Frieden 27. März 2024 Das Herz des Jägers 29. März 2024 Lohn der Angst 29. März 2024 The Beautiful Game 29. März 2024 Der englische Patient 1. April 2024 Rodeio Rock – Unverhofft kommt oft 3. April 2024 Beverly Hills Cop 1-3 4. April 2024 Der Tränenmacher 4. April 2024 Scoop – Ein royales Interview 5. April 2024 Rocketman 10. April 2024 Das Leuchten der Rentiere 12. April 2024 A Journey 12. April 2024 Amar Singh Chamkila 12. April 2024 Wand an Wand 12. April 2024 Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin 19. April 2024 Jagdsaison 19. April 2024 The 355 25. April 2024 City Hunter 25. April 2024 Hochzeitsreise 29. April 2024 Beverly Hills Cop: Axel F Sommer 2024

Weitere neue Serien und Filme gefällig? Auch im März waren bei Netflix natürlich schon so einige attraktive Neustarts zu verzeichnen. Unter anderem die größte Sci-Fi-Serie aller Zeiten.