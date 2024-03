Der Begriff „Damsel“ bedeutet so viel wie Fräulein oder Jungfrau. In traditionellen Erzählungen muss die „Damsel in distress“ oder „Jungfer in Nöten“ üblicherweise gerettet werden. Nicht jedoch in dem Fantasy-Epos, das von Regisseur Juan Carlos Fresnadillo inszeniert wurde, dem Schöpfer hinter „28 Weeks Later“. In die Hauptrolle der Elodie schlüpft dabei Netflix-Star Millie Bobby Brown, die neben ihrem Auftritt in „Stranger Things“ bereits die bekannte Krimi-Reihe „Enola Holmes“ mit Netflix realisierte. Startet nun ein weiteres Franchise mit der beliebten Schauspielerin?

Diese „Damsel“ wehrt sich selbst

Die Handlung um „Damsel“ beginnt wie viele Geschichten in Fantasy-Märchenwelten. Die junge Elodie wird mit dem Prinzen von Aurea vermählt, um ihr eigenes Reich vor dem Untergang zu bewahren. Doch schon kurz nach der Hochzeit wird der jungen Braut bewusst, dass die königliche Familie keinerlei guten Absichten hegt. Anstatt den ersehnten Retter in ihrem Prinzen zu finden, wirft das Königshaus Elodie stattdessen einem Drachen zum Fraß vor. Der Überlebenskampf der jungen Prinzessin fesselt bereits seit dem 8. März zahlreiche Zuschauer auf Netflix. Hier kannst du dir das Fantasy-Epos ansehen, dass dich Jungfern in Nöten nie wieder mit den gleichen Augen betrachten lässt.

Die Kritiken für den Film bleiben gemischt. Während sich auf Rotten Tomatoes die Presse lediglich zu einer Bewertung von 57 Prozent durchringen konnte, verschaffte das Publikum dem actiongeladenen Fantasy-Abenteuer sogar 70 Prozent. Auf Metacritic hingegen zeigt sich eine gegenseitige Verteilung der Beurteilungen. Die Fachpresse verlieh dem Film 63 Punkte in der Bewertung, die Zuschauer hingegen vergaben nur 4,7 von 10 möglichen Punkten für den Filmtitel. In der International Movie Database (IMDb) sichert sich Damsel ein durchschnittlich solides Ergebnis: 6,2 von 10 Sternen bei über 29.000 Bewertungen. Der Beliebtheit auf Netflix schadet das jedoch keineswegs. Jetzt schon werden erste Hinweise darauf laut, dass eine Fortsetzung des Films folgen könnte. Regisseur Juan Carlos Fresnadillo zeigt sich für ein mögliches „Damsel 2“ offen. Er wäre froh, ein Sequel zu Damsel zu drehen – doch letztlich wird wohl das Publikum und die Anzahl der Aufrufe entscheiden, ob eine Fortsetzung folgen wird.

Einen Vorgeschmack, was dich in „Damsel“ erwartet, liefert dir dieser Trailer: