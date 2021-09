Kennst du sie alle? Das sind die beliebtesten Serien und Filme auf Netflix

Meistens ist es immer erst zum Ende oder zu Beginn eines neuen Jahres der Fall, dass Netflix verrät, welche Serien und Filme in den vergangenen zwölf Monaten am beliebtesten waren. Der Streaming-Dienst macht nun eine Ausnahme und gibt exklusive Einblicke, welche Inhalte von Zuschauern zuletzt am leidenschaftlichsten angesehen wurden.

Top 10 Serien und Filme auf Netflix

Die Top 10 spiegelt ausschließlich Eigenproduktionen wider und ist teils wenig überraschend. Vor allem bei den Serien sind viele Highlights, die nicht nur von Netflix selbst beworben, sondern auch in sozialen Netzwerken heiß diskutiert wurden. Auf Platz 1 landet etwa das Historiendrama „Bridgerton“, im Mittelfeld beißt sich „Tote Mädchen lügen nicht“ mit Staffel 1 und 2 fest und das Schlusslicht der Top 10 bildet „Emily in Paris“. Von letzterer Serie wurde jüngst erst eine Fortsetzung mit Lily Collins angekündigt.

Top 10 Serien bei Netflix

Bridgerton (Staffel 1): 82 Millionen Views Lupin (Staffel 1): 76 Millionen Views The Witcher (Staffel 1): 76 Millionen Views Sex/Life (Staffel 1): 67 Millionen Views Stranger Things (Staffel 3): 67 Millionen Views Haus des Geldes (Teil 4): 65 Millionen Views Tiger King (Staffel 1): 64 Millionen Views Das Damengambit: 62 Millionen Views Sweet Tooth (Staffel 1): 60 Millionen Views Emily in Paris (Staffel 1): 58 Millionen Views

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Top 10 Filme bei Netflix

Ähnlich sieht es auch bei Filmen aus, darunter etwa Erfolgsgeschichten wie „Bird Box“ oder „Enola Holmes“.

Extraction: 99 Millionen Views Bird Box: 89 Millionen Views Spenser Confidential: 85 Millionen Views 6 Underground: 83 Millionen Views Murder Mystery: 83 Millionen Views The Old Guard: 78 Millionen Views Enola Holmes: 77 Millionen Views Project Power: 75 Millionen Views Army of the Dead: 75 Millionen Views Fatherhood: 74 Millionen Views

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie setzt sich die Top 10 zusammen?

Tatsächlich trügt der Schein ein wenig, wenn man sich ansieht, wie Netflix die eigenen Top 10 errechnet. Eine Serie oder ein Film gelten nicht als beliebt, wenn sie von vielen Accounts innerhalb einer gewissen Zeit zu Ende geschaut werden. Man rechnet in „Views“. Und als Vier wird gezählt, sobald ein Account innerhalb der ersten 28 Tage die Serie oder den Film für 2 Minuten anschaut. Wie repräsentativ diese Vorgehensweise letztlich wirklich ist, sei dahingestellt.