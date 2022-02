"Stranger Things": Netflix offenbart neuen Schock für Serienfans

„Stranger Things“ gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Serien im Netflix-Kosmos. Allerdings sind inzwischen schon fast drei Jahre vergangen, seit die dritte Staffel der hochgelobten amerikanischen Science-Fiction-Mystery-Serie angelaufen ist. Mitten in die Dreharbeiten zur vierten Staffel platzte dann die weltweite Coronapandemie. Das führte zu einer Unterbrechung der Produktion und lässt Fans weltweit bis heute auf eine Fortsetzung warten. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten.

Neuen neue Episoden in „Stranger Things“ Staffel 4

Inzwischen steht nämlich fest, dass der erste Teil der vierten Staffel von „Stranger Things“ ab dem 27. Mai bei Netflix zu sehen sein soll. Der zweite Teil soll fünf Wochen später ab dem 1. Juli folgen. In Summe wird es neun neue Episoden zu sehen geben. Inhaltlich setzt „Stranger Things 4“ sechs Monate nach der Schlacht von Starcourt an, bei der die Kleinstadt Hawkins von Schrecken und Zerstörung heimgesucht wurde. Eleven und ihre Freunde haben mit den Folgen zu kämpfen und sind zum ersten Mal voneinander getrennt. Dass sie außerdem mit den Schwierigkeiten der Highschool fertig werden müssen, erleichtert das Ganze nicht. In dieser schutzlosen Zeit taucht eine neue und schreckliche übernatürliche Gefahr auf, die ein grausames Rätsel aufwirft, dessen Lösung dem Grauen der zweiten Dimension auf der „anderen Seite“ endlich ein Ende setzen könnte.

Offizielles Poster zu „Stranger Things 4“.

Nach Staffel 4 folgt Staffel 5 – und dann ist Schluss

Klar ist schon jetzt, dass nach Staffel 4 noch eine fünfte Staffel folgen wird. Über Staffel 5 hinaus wird „Stranger Things“ aber nicht fortgesetzt. In einem offenen Brief schreiben die beiden Brüder und Schöpfer der Serie, Matt und Ross Duffer, dass schon vor sieben Jahren festgelegt worden sei, dass die gesamte Geschichte in vier bis fünf Staffeln zu erzählen ist. Für vier Staffeln stellte sich das Drehbuch als zu umfangreich heraus. Aber man bewege sich jetzt mit Riesenschritten auf das große Finale zu. In Staffel 5 soll es dann zu einem epischen Abschluss kommen. Ab wann genau das große Serienfinale bei Netflix zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

„Stranger Things“ hat seit der Veröffentlichung im Jahr 2016 mehr als 65 Preise gewonnen und wurde 175 Mal für Auszeichnungen nominiert. Unter anderem dreimal als beste Dramaserie für einen Emmy. Die dritte Staffel landete mit 582 Millionen gestreamten Stunden in den Netflix Top 10 auf dem 2. Platz der beliebtesten englischsprachigen Serien. Geschildert werden die zuweilen gruseligen Abenteuer von Kindern in den 80er-Jahren. Dabei kommen immer wieder imposante Horroreffekte zum Vorschein. Besonders beliegt ist die Serie aber auch wegen ihres Retro-Charmes. In der bevorstehenden vierten Staffel wird auch der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha („Game of Thrones“, „Das Boot“) zum Cast gehören.