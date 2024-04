Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Superhelden aus einem anderen Universum

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) ist ein wahrer Meisterstreich. Zwar scheint der Markt mittlerweile übersättigt zu sein und das Interesse bei den Zuschauern schwindet. Doch das MCU vermochte es über viele Jahre hinweg Filmfans zu begeistern und in die Kinos zu locken. Das kann das DC Extended Universe rund um Superman, Batman, Wonder Woman und Co. nicht über sich behaupten. Dennoch erfreuten sich einige Filme eines regen Interesses. Allen voran der 2017 erschienene Film „Justice League“.

Die Handlung in „Justice League“ dreht sich um die Gründung ebenjener. Batman (Ben Affleck) begibt sich auf die Suche nach Talenten, die als Team aus Superhelden die Menschheit vor Gefahren schützen sollen – die „Justice League“. Nach und nach treten Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und schließlich auch Cyborg (Ray Fisher) der Gruppe bei. Doch während der Plan aufzugehen scheint, bemächtigen sich dunkle Kräfte mehrerer Mutterboxen. Als die „Justice League“ davon erfährt, bricht sie zu ihrer ersten gemeinsamen Mission auf. Dabei bekommen sie unerwartete Unterstützung.

Auf Amazon erhielt der Superheldenfilm des Regisseurs Zack Snyder („300“, „Watchmen – Die Wächter“, „Rebel Moon – Teil 1“) eine sehr gute Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Dem gegenüber steht die eher durchschnittliche IMDb-Wertung von 6,1 von 10 Sternen. Wer sich selbst ein Bild von dem Streifen machen möchte, muss sich nun jedoch beeilen. Dieser steht Prime-Video-Nutzern nämlich nicht einmal mehr 30 Tage ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Glücklicherweise existiert eine Alternative – in Form von Netflix. Denn auch hier ist „Justice League“ aktuell ohne Aufpreis verfügbar.

