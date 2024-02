Und so viel lässt sich an dieser Stelle schon mal verraten: Bunter könnte das Angebot an neuen Serien und Filmen bei Netflix in den kommenden Wochen kaum ausfallen. Von Science-Fiction über Thriller und Action bis zu Drama ist im März 2024 bei Netflix alles dabei. Sogar in die verruchte Pornowelt kannst du mit dem US-amerikanischen Streamingdienst in Form einer neuen Serie abtauchen.

„Supersex“: Neue Drama-Serie um Rocco Tano

Denn ab dem 6. März 2024 ist bei Netflix die neue Drama-Serie „Supersex“ abrufbar. Sie beruht auf wahren Begebenheiten und stellt die Geschichte und das Leben von Rocco Tano in den Mittelpunkt. Der junge Italiener stammt aus einfachen Verhältnissen und steigt als Rocco Siffredi zum größten Pornostar der Welt auf. In der neuen Serie wird auch ein Blick auf seine Familie und seine Kindheit in Ortona an der Adria gegeben.

„Das Signal“: Deutsche Thriller-Serie mit Gruselgarantie

Eine neue Produktion aus Deutschland stellt die Thriller-Serie „Das Signal“ dar; bei Netflix verfügbar ab dem 7. März 2024. Eine der Hauptrollen übernimmt Florian David Fitz, der als Sven auf die Suche nach Paula geht. Paula ist Forscherin auf der Internationalen Raumstation und verschwindet auf dem Rückflug zu ihrer Familie spurlos. Ein Rätsel hat sie Sven und seiner Tochter Charlie aber noch hinterlassen. Ein Rätsel, das die ganze Welt erschüttern könnte. Denn Paula hat im Dunkeln des Weltalls etwas entdeckt.

„Chicken Nugget“: Comedy-Serie aus Südkorea

Darf es etwas lustiger sein? Dann auf keinen Fall die neue Comedy-Serie „Chicken Nugget“ verpassen. In dieser tränenreichen und gleichzeitig komischen Mystery-Serie über zwei Männer, die versuchen, ihre Geliebte bzw. ihre Tochter zu retten, betritt eine Frau eine seltsame Maschine und wird plötzlich zu einem süßsauren Chicken Nugget. Damit beginnt eine Reihe unvorhergesehener Ereignisse. Bei Netflix ist die südkoreanische Serie ab dem 15. März 2024 zu sehen.

„The Gentlemen“: Und Action, bitte!

Auf eine ganz andere Art geht es ab dem 7. März 2024 in „The Gentlemen“ zur Sache. Denn hier ist Action vorprogrammiert. Als der adlige Eddie das Familienanwesen erbt, ein beachtliches Landgut seines Vaters, stellt er fest, dass ein riesiges Marihuana-Imperium dazugehört. Hinzu kommt, dass einige zwielichtige Gestalten der britischen Unterwelt ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Eddie ist jedoch fest entschlossen, seine Familie aus ihren Klauen zu befreien, und versucht, die Gangster mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Doch als er zunehmend in den Sog des Verbrechens gerät, findet er schließlich Gefallen daran.

Serie Staffel verfügbar ab Avatar – Der Herr der Elemente 1 22. Februar 2024 Formula 1: Drive to Survive 6 23. Februar 2024 The Real World 9 24. Februar 2024 American Conspiracy: The Octopus Murders 1 28. Februar 2024 Im Sumpf: Millennium 1 28. Februar 2024 Aníkúlápó: Rise of the Spectre 1 1. März 2024 Blood & Water 4 1. März 2024 Furies 1 1. März 2024 Maamla Legal Hai 1 1. März 2024 Resident Alien 1 1. März 2024 Somebody Feed Phil 7 1. März 2024 Supersex 1 6 März 2024 Das Signal 1 7. März 2024 The Gentlemen 1 7. März 2024 Blown Away 4 8. März 2024 Queen of Tears 1 9. März 2024 Young Royals 3 11. März 2024 Bandidos 1 13. März 2024 Girls5eva 3 14. März 2024 Chicken Nugget 1 15. März 2024 Mit eiserner Hand 1 15. März 2024 Monk 1-8 15. März 2024 Physical: 100 2 19. März 2024 Siempre reinas 2 19. März 2024 3 Body Problem 1 21. März 2024 Buying Beverly Hills 2 22. März 2024 The Believers 1 27. März 2024 Ist das Kuchen? 3 29. März 2024 Bridgerton 3a 16. Mai 2024 Bridgerton 3b 13. Juni 2024

Neue Filme bei Netflix im März 2024

Natürlich stehen bei Netflix im März 2024 aber nicht nur neue Serien auf der Agenda, sondern auch neue Filme. Allen voran der Science-Fiction-Blockbuster „Spaceman“, der schon ab dem 1. März abrufbar ist. Hier steht Adam Sandler als Jakub im Mittelpunkt, der sich allein auf eine Weltraummission zum Rand der Galaxie aufgemacht hat. Nach sechs einsamen Monaten setzt sich der Astronaut mithilfe eines mysteriösen Wesens mit seinen irdischen Eheproblemen auseinander. In ein Fantasy-Abenteuer kannst du dich ab dem 8. März 2024 in „Damsel“ stürzen. Die Ehe einer jungen Frau mit einem Märchenprinzen wird zum feurigen Überlebenskampf, als sie stattdessen einem feuerspeienden Drachen geopfert wird.

Titel Verfügbar ab Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing 22. Februar 2024 Mea Culpa 23. Februar 2024 Through my Window – Ich seh’ dich an 23. Februar 2024 The 30th Annual Screen Actors Guild Awards (OmU) 24. Februar 2024 Code 8 – Teil II 28. Februar 2024 Angel Has Fallen 1. März 2024 My Name Is Loh Kiwan 1. März 2024 Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt 1. März 2024 Masterminds 2. März 2024 Bullet Train 3. März 2024 Bad Country 4. März 2024 Das Pubertier – Der Film 7. März 2024 Papillon 7. März 2024 Damsel 8. März 2024 24 Stunden mit Gaspar 14. März 2024 Die Kunst, ein Herz zu stehlen 14. März 2024 Irish Wish 15. März 2024 Murder Mubarak 15. März 2024 Shirley 22. März 2024 The Equalizer 3 – The Final Chapter 26. März 2024 Kein Druck 27. März 2024 Ruhe in Frieden 27. März 2024 Das Herz des Jägers 29. März 2024 Lohn der Angst 29. März 2024 The Beautiful Game 29. März 2024 Beverly Hills Cop: Axel F Sommer 2024