Diese Serie ist wie ein Verkehrsunfall: Du musst hinsehen

Dass man im Straßenverkehr leicht in Rage gerät, ist kein Geheimnis. Aber die zwei Charaktere der Netflix-Serie „Beef“ sorgen für ein völlig neues Level an sogenannter „Road Rage“. Am 06. April vergangenen Jahres erschien die Action-Comedy-Serie auf der Streamingdienst-Plattform Netflix. Zur Besetzung gehört nicht nur The Walking Dead-Star Steven Yeun, sondern auch Komikerin Ali Wong.

„Beef“ bei Netflix: Worum geht es?

Danny Cho, gespielt von Steven Yeun, ist ein erfolgloser Dienstleistungs-Unternehmer, dessen Bruder Paul den ganzen Tag am PC zockt. Dannys Traum, seinen Eltern ein Haus zu kaufen, entfernt sich immer mehr und mehr von ihm. Bei Amy Lau, verkörpert von Ali Wong, könnte es derweil einfach nicht besser laufen. Sie hat ihr Leben total im Griff, ist verheiratet, Mutter, macht Karriere und steht dazu noch vor einem millionenschweren Verkauf ihrer eigenen Firma. Doch plötzlich gerät auch ihr Leben aus den Fugen. Alles beginnt mit einem Beinahe-Unfall beim Ausparken und einem darauffolgenden Mittelfinger.

Auch wenn Amy und Danny der Meinung sind, dass sie komplett unterschiedliche Menschen sind, haben sie viel gemeinsam. Beide stehen unter enormem Druck, denn sie arbeiten viel und wollen immer jedem alles recht machen. Dabei scheinen sie jedoch vergessen zu haben, wie viel Spaß das Leben machen kann. Aufgrund der unterschiedlichen Gesellschaftsklassen können Amy und Danny keine Freunde sein. Vielleicht in einem neuen Leben. Jetzt haben sie nur ein einziges Ziel und das ist, das Leben des anderen zu sabotieren.

„Beef“: Wie geht es weiter mit der Serie?

Du kannst dir die zehn Folgen der ersten Staffel der Action-Comedy-Serie „Beef“ auf Netflix anschauen. Eine zweite Staffel gibt es bislang nicht. Serienmacher Lee Sung Jin sagte bei den Emmys 2023 laut dem US-amerikanischen Magazin Variety: „Ich habe das Gefühl, dass es so viele Wege gibt. Es könnte begrenzt bleiben – es war mit Sicherheit eine sehr knappe Geschichte. Aber wenn Netflix weitermachen wollte, könnte es auch eine Anthologie sein“.