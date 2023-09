„LOL: Last One Laughing“ kommt viel schneller zurück als gedacht

Denn zur Weihnachtszeit, konkret ab dem 22. Dezember 2023, wird es bei Prime Video das XMAS Special von „LOL: Last One Laughing“ zu sehen geben. Nachdem Michael Bully Herbig die Sonderausgabe bereits vor einigen Tagen über seine Social-Media-Kanäle ankündigte, hat Amazon jetzt nähere Details verraten; und in diesem Zusammenhang auch offiziell gemacht, wer an der Weihnachtsproduktion teilnehmen darf.

„LOL: Last One Laughing – XMAS Special“ ist offiziell

Anders als man es von „LOL“ eigentlich kennt, wird es das XMAS Special nicht in mehreren Episoden geben, sondern als eine einzelne XXL-Sonderepisode. Herbig lädt vier Teams darin in ein Bergchalet ein, um die vielleicht lustigste Weihnachtsfeier des Jahres zu zelebrieren. Mit dabei sind die folgenden Comedians:

Anke Engelke

Bastian Pastewka

Carolin Kebekus

Teddy Teclebrhan

Martina Hill

Kurt Krömer

Michelle Hunziker

Rick Kavanian

Das Grundkonzept bleibt aber auch in der Episode zu Weihnachten gleich: Unter dem Weihnachtsbaum darf unter keinen Umständen gelacht werden. Im Gegensatz zur regulären Staffel treten acht LOL-Stars hier in Zweierteams an und versuchen über drei Stunden jegliches Zucken der Mundwinkel zu vermeiden, aber die anderen Teams mit allen Mitteln zum Lachen zu bringen. Das Gewinnerteam erhält den LOL XMAS Pokal und 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Dem Vernehmen nach wurde das Special übrigens bereits im August des laufenden Jahres abgedreht und wartet jetzt auf seine Veröffentlichung im Dezember.

Fünfte Staffel von „LOL“ startet Ostern 2024

Eine fünfte, reguläre Staffel von „LOL: Last One Laughing“ wurde von Prime Video ebenfalls offiziell bestätigt. Es steht zwar bislang nicht fest, wer dann auf der Teilnehmerliste steht. Geplant ist aber, die neue LOL-Staffel zur Osterzeit 2024 per Stream auf Abruf zur Verfügung zu stellen.

