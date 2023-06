Albtraum wird wahr: Amazon Prime Video bekommt Werbung

Wer bei Amazon ein Prime-Video-Abo hat, zahlt dafür rund 9 Euro im Monat. Doch nur weil man für etwas bezahlt, schließt es nicht aus, dass man sich auch Werbung ansehen muss. So gibt es auch Werbeunterbrechungen bei den Öffentlich-Rechtlichen, für die man gut 18 Euro monatlich zahlt. Und vor Kurzem hat Netflix ein Abo eingeführt, in dem Zuschauer sich Reklame ansehen müssen. Etwa 4 bis 5 Minuten Werbung pro Stunde flimmern dann über die Mattscheibe. Dafür aber zahlt man mit rund 5 statt mindestens 8 Euro etwas weniger. Werbung bei Amazon Prime Video war lang ein Tabu. Doch das soll sich jetzt ändern und könnte Prime Video teurer machen.

Amazon Prime Video könnte erneut teurer werden

Amazon lotet derzeit verschiedene Möglichkeiten, Werbung in Prime Video zu implementieren, heißt es. Laut einem Bericht des Wall Street Journal befindet sich Amazon in Gesprächen über die Einführung eines werbefinanzierten Prime-Video-Abos. Die Diskussionen darüber befinden sich noch im „Anfangsstadium“ heißt es, aber sie hätten in den vergangenen Wochen bereits stattgefunden. Möglich sind derzeit mehrere Optionen. Bei einer könnte Amazon – ähnlich wie Netflix – ein neues, günstigeres Abo-Modell einführen.

→ Fernseher geschenkt für alle: Das steckt hinter dieser verrückten Idee

Kunden kämen somit billiger an ein Prime-Video-Abo, müssten dann aber mit Werbeunterbrechungen leben. Eine andere Möglichkeit, die Amazon offenbar ebenso nicht ausschließt: Einfach Werbung in das derzeitige normale Prime-Video-Abo einführen. Zuschauer, die die Werbung dann stört, hätten die Möglichkeit, ein Abo-Modell ohne Werbung zu buchen – freilich für einen Aufpreis. Den Berichten zufolge sollen die Werbeunterbrechungen „kurz“ sein. Wie kurz, dazu will sich Amazon derzeit nicht äußern.

Abo-Modell für 10 Euro im Jahr

Amazon hat in den vergangenen Monaten immer wieder die Preise für seine Dienste angehoben. Vor etwas mehr als einem halben Jahr auch für Prime Video. Wie viele andere Unternehmen aus dem Technologiesektor dreht auch der von Jeff Bezos gründete Konzern derzeit jeden Cent dreimal um. Kostet die Prime-Mitgliedschaft Amazon-Kunden in Deutschland vor Kurzem noch 69 Euro im Jahr sind s heute inzwischen rund 90 Euro.

Übrigens: Während im Heimatmarkt USA Kunden bei monatlicher Zahlung umgerechnet rund 15 Euro abdrücken müssen, geht es in anderen Ländern deutlich günstiger. In Spanien etwa kostet das Monats-Abo 5 Euro. In Polen bezahlt man sogar nur gut 10 Euro – im Jahr.

Jetzt weiterlesen Kostenlose Alternative zu Netflix und Co: Dieser geniale Streaming-Dienst ist ein Geheimtipp