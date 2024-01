Autofahren in Deutschland: Hier solltest du besser aufpassen

Deutschlands Straßen haben viel zu bieten. Du kannst in der Stadt, auf dem Land oder auch auf der Autobahn fahren. Insgesamt sind laut Schätzung des Bundesamts für Straßenwesen rund 54 Millionen Menschen im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Allianz Direct Versicherung hat Statistiken und Daten vom Deutschen Unfallatlas, Statistischen Bundesamt und der Bundesanstalt für Straßenwesen gesammelt und ausgewertet.

Autofahren: Wo passieren die meisten Unfälle?

Es stimmt schon, dass in Städten mit einer hohen Einwohnerzahl auch mehr Unfälle entstehen. In den Jahren 2020 bis 2022 entwickelten sich die beiden Stadtstaaten Bremen und Hamburg zu den gefährlichsten Regionen deutschlandweit. Dort lag der Jahresdurchschnitt der Verkehrsunfälle bei jeweils 3,22 und 3,28 pro eintausend Einwohner. Und das, obwohl es in Großstädten ein Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. Auf dem dritten Platz landete das Bundesland Schleswig-Holstein mit 3,17 Unfällen. Die Landeshauptstadt Berlin lag bei unter drei – genauer gesagt mit 2,91 – und landete somit auf dem vierten Platz. Bayern hatte einen Jahresdurchschnitt von 2,81 Verkehrsunfällen pro eintausend Einwohner.

In ganz Deutschland bist du im Bundesland Thüringen am sichersten unterwegs. Mit einem Durchschnitt von 1,83 Unfällen sicherten sich die Thüringer den ersten Platz. Ein niedrigeres Risiko haben Verkehrsteilnehmer in Baden-Württemberg (2,26) und Hessen (2,27). Die Allianz Direct Versicherung schrieb: „Von 2020 auf 2021 sank die Zahl der Autounfälle in allen Bundesländern um insgesamt -21,4 Prozent.“ 2022 ist die Zahl jedoch um elf Prozent gestiegen.

Unfälle: Welche Jahreszeiten sind besonders gefährlich?

Der Winter ist meist kalt, eisig, schneebedeckt, manchmal auch regnerisch und dunkel. Man könnte meinen, dass im Laufe dieser Jahreszeit die meisten tödlichen Unfälle geschehen. Doch das stimmt nicht, denn im Winter passieren die wenigsten. Von 2019 bis 2022 gab es insgesamt 2.191 tödliche Verkehrsunfälle. Der Allianz zufolge liege das daran, dass zu dieser Jahreszeit etwa 50 Prozent weniger Radfahrer und Fußgänger auf den Straßen unterwegs sind.

Die meisten Todesopfer durch Verkehrsunfälle gibt es im Sommer. Die Gesamtzahl liegt in den Jahren 2019 bis 2022 bei 3.424. Als mögliche Gründe hierfür nennt die Allianz die Schulferien, Ausflüge, längere Autofahrten und das Befinden in unbekannten Straßenabschnitten.