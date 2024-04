Die Idee des Deutschlandtickets entsprang dem 9-Euro-Ticket, das die Bundesregierung 2022 in einer Hauruckaktion für drei Monate etablierte. Hintergrund waren die explosionsartig gestiegenen Benzinkosten, die der Staat subventionierte. Mit dem 9-Euro-Ticket wollte man auch Bahnfahrern eine Unterstützung geben und die Verkehrswende voranbringen. Der Erfolg sorgte dafür, dass das Deutschlandticket entwickelt wurde, das nach langen Diskussionen seit dem 1. Mai 2023 verfügbar ist. Es ist monatlich kündbar, ist aber ein Abo. Du kannst es also nicht am Automaten oder beim Busfahrer kaufen. Doch für viele lohnt sich das Abo gar nicht, wie jetzt eine Studie zeigt.

Bayern haben es weit zur nächsten Haltestelle

Die Allianz Pro Schiene hat sich die Nutzungsmöglichkeiten in ganz Deutschland angesehen. Eingeflossen sind auch die unterschiedlichen Tarifangebote in Deutschland. Denn auch, wenn das Deutschlandticket eigentlich in ganz Deutschland 49 Euro kosten sollte, gibt es immer wieder Abweichungen. Hier ist es das Jobticket, an anderer Stelle das rabattierte oder gar kostenlose Deutschlandticket für Studenten, Schüler oder Rentner.

So bekommen etwa Rentner in Nordrhein-Westfalen oder Hamburg einen Rabatt für das Ticket, in Bayern zahlen Rentner aber den vollen Preis. Das Erreichbarkeitsranking der Allianz Pro Schiene ergab, dass Bayern auf dem vorletzten Platz landet. Hier geht es darum, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, die zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle mit mindestens 28 Abfahrten am Tag weniger als 600 oder 1.200 Meter Luftlinie haben. Sieger hier: Wenig überraschend die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Gefolgt vom Saarland und Nordrhein-Westfalen. Die rote Laterne trägt man in Mecklenburg-Vorpommern – bekommt als Azubi und Rentner aber immerhin Rabatte. Insofern bleibt der bayerische Rentner auf dem Land als Verlierer zurück.

Ungerechtigkeiten gibt es auch für Schüler. Denn wenn an Landesgrenzen insbesondere Schüler aus Niedersachsen oder Schleswig-Holstein in Hamburg zur Schule gehen, müssen sie für den Weg weiterhin zahlen. Hamburger Schüler hingegen bekommen das Schülerticket ab August kostenlos – als Deutschlandticket.

Deutschlandticket oft günstiger als 49 Euro

Glücklich schätzen kann sich auch, wer einen Arbeitgeber hat, der das Deutschlandticket als Jobticket bezuschusst. Nicht selten ist das Ticket dann komplett kostenlos oder für den Gegenwert eines Coffee-to-go zu haben. Das rechnet sich schon mit der ersten Fahrt. Klare Gewinner sind auch Pendler, die täglich weite Strecken mit dem Regionalzug zurücklegen. Bis vor einem Jahr musste etwa ein Bewohner der Stadt Binz auf Rügen, der täglich mit der Bahn nach Stralsund gefahren ist, weit über 150 Euro monatlich zahlen. Jetzt sind es 49 Euro, als Azubi gar nur 29 Euro. In anderen Regionen konnten die Beträge noch höher liegen.

Deutschlandticket statt Auto – auch bei Ausflügen

Doch das Deutschlandticket eignet sich auch für die Freizeit. Spontane Ausflüge mit der Bahn werden so erschwinglicher. Und vor allem einfacher. Vorbei ist die Zeit, wo man sich in fremden Städten durch Tarifwaben quälen musste und trotzdem Angst hatte, bei einer Kontrolle den falschen (teuren) Fahrschein zu haben. Heute steigt man mit dem Deutschlandticket als Hamburger mit dem heimischen Ticket in die U-Bahn in München und fährt los – ganz legal. Und man nutzt vielleicht auch mal den Überlandbus, um zum Ausflugsziel zu kommen. In vielen Verkehrsverbünden sind diese Fahrten bis vor einem Jahr fast so teuer gewesen wie ein Fernverkehrsticket der Bahn zum Sparpreis.

Welche Ausflüge du in den verschiedenen Regionen Deutschlands machen kannst, haben wir dir in vier regional aufgeteilten Ratgebern zusammengestellt. Wir haben uns dabei bewusst auf Ausflüge konzentriert, die mit der Bahn machbar sind und bei denen das eigentliche Ziel nicht weiter als zwanzig Fußminuten vom Bahnhof entfernt ist.